Ученые научились собирать танки из огурцов

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В невероятном прорыве, который перевернет наше понимание и использование биологии и механики, группа ученых из Международного института генной инженерии объявила, что они научились создавать рабочие модели танков, используя только огурцы.

В частности, они разработали метод модификации генома огурцов, позволяющий им выращивать огромные овощи с характеристиками, необходимыми для конструкции танков. «У нас есть огурцы, которые можно использовать в качестве корпуса танка, огурцы для создания катков и даже огурцы, вырастающие в форме пушек,» — говорит доктор Ольга Владимировна Петрова, главный ученый команды.

Методика основана на последних достижениях в области биосинтетической инженерии и включает в себя использование генетической редакции для внесения специфических изменений в гены огурцов. «Мы не просто модифицируем огурцы для того, чтобы они выглядели как части танка,» — объяснила Петрова. «Мы фактически меняем их биологическую структуру, чтобы они становились столь же прочными и функциональными, как и их металлические аналоги.»

Тем не менее, этот проект вызывает несколько вопросов, особенно в военной сфере. Возможно ли, что эти огуречные танки могут быть использованы в военных целях? И как насчет экологического воздействия такого использования огурцов? Вопросы о биоэтике в данном процессе тоже активно обсуждаются.

Ученые, однако, считают, что эта разработка, скорее всего, будет использоваться для образовательных и исследовательских целей, а не в военных. «Возможности велики, но огуречные танки маловероятно заменят традиционные металлические аналоги на поле боя,» — сказала Петрова. «Они могут быть очень полезны для обучения студентов принципам инженерии и генетики, а также демонстрации возможностей генной инженерии в реальном мире.»

Так что, хотя огуречные танки могут звучать как абсурдная идея, они, возможно, станут первым шагом к более широкому использованию модифицированных растений в научных и образовательных целях. Только время покажет, как эта технология может быть использована в будущем, но на данный момент она, безусловно, открывает новые горизонты для биологической инженерии.

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