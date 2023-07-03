Китайский марсоход обнаружил свидетельства существования древнего океана на Марсе

В новом исследовании, опубликованном в National Science Review, группа ученых во главе с Китайским университетом наук о Земле продемонстрировала прямые доказательства существования древнего океана и его береговой линии в северном полушарии Марса в период Гесперии, или более 3 миллиардов лет назад.

Фото из открытых источников / ©Wikipedia

Это открытие основано на данных, собранных марсоходом Zhurong Китайского национального космического агентства (CNSA) в формации Vastitas Borealis (VBF), который находится в пределах южной Равнины Утопии на Марсе.

«Когда мы изучили фотографии, присланные этими камерами, мы обнаружили, что эти обнаженные породы демонстрировали отчетливые слоистые структуры, которые значительно отличались от обычных вулканических пород, обнаруженных на поверхности Марса, или слоистых структур, образованных нанесенными ветром песчаными отложениями», – сказал ведущий автор исследования, профессор Школы наук о Земле доктор Сяо Лонг из Китайского университета наук о Земле.

«Эти слоистые структуры указывают на характеристики двунаправленного потока воды, согласующиеся с низкоэнергетическими приливными течениями, наблюдаемыми в прибрежных зонах Земли».

Фото из открытых источников / NASA

По сути, исследование обнаружило свидетельства существования древней береговой линии, на которой наблюдались приливы на Марсе, основываясь на изображениях марсохода, что заставляет пересмотреть результаты прошлых исследований, в которых предпринимались попытки нарисовать древние марсианские береговые линии с использованием данных орбитального аппарата.

На Земле приливы наступают и отступают от береговой линии из-за гравитационного притяжения нашей Луны. Исследователи выдвинули гипотезу, что, поскольку у Марса два спутника, то эти приливы могли существовать в древнем океане, хотя и в меньших масштабах.

Фото из открытых источников / Карта высот северного полушария Марса с красной звездой, обозначающей место посадки марсохода Zhurong, которое находится примерно в 282 километрах к северу от ранее предполагаемой береговой линии древнего океана Дейтеронилус. Разноцветные линии представляют предполагаемые береговые линии из прошлых исследований / ©Science China Press

Осадочные структуры, наблюдаемые на изображениях, подтверждают гипотезу о том, что эти структуры были образованы потоком воды, в отличие от отложений ветра. Исследователи также пришли к выводу, что эти осадочные структуры могли образоваться во время большого отступления древнего океана в период Гесперии.

Благодаря этим невероятным находкам марсохода Zhurong ученые получают новое представление об истории Марса и о том, каким он был миллиарды лет назад.

Марсоход Zhurong приземлился в Равнине Утопия 15 мая 2021 года. Изначально миссия Zhurong была рассчитана на 90 сол (93 земных дня) и значительно превысила этот срок. Однако Zhurong перешел в режим гибернации в мае 2022 года (347 Сол), чтобы защитить себя во время суровой марсианской зимы. Хотя планировалось возобновить связь с CNSA в декабре 2022 года, этого не произошло, и CNSA недавно признало, что, возможно, он исчез навсегда.