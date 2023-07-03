 

Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов

03.07.2023, 7:50, Разное
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Лето в самом разгаре, а это значит, что самое время позаботиться о последствиях солнечного воздействия на свой организм. Не секрет, что в последнее время солнце стало чрезмерно активным, и обгореть на открытом воздухе стало проще простого.

Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитные крема даже в городской среде. Если уж вы обгорели на солнце, есть действенный способ снизить негативные последствия этой неприятной ситуации.

Кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского факультета Государственного педагогического университета, хирург Александр Гоев отметил, что в случае обгорания кожи на солнце следует использовать пантенол, сообщает телеканал “360”.

Пантенол снижает боль, раздражение, зуд, шелушение, обладает противовоспалительным и успокаивающим действием.

Гоев напомнил, что любой загар является ожогом кожи в той или иной степени, поэтому пользы от него мало. И хотя на солнце вырабатывается витамин Д, тело испытывает стресс и вырабатывает пигмент, который и называют загаром. Лучше всего наслаждаться солнцем умеренно, используя при этом легкую одежду из натуральных тканей, широкополые шляпы и обязательно наносить защитный крем.


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