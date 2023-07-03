 

Шварценеггер – сюжет фильма «Терминатор» стал реальностью

03.07.2023, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фильм «Терминатор», вышедший на экраны ещё в 1984 году, предсказал будущее человечества, заявил голливудский актёр Арнольд Шварценеггер. В киноленте рассказывается о битве между людьми и умными машинами. «За прошедшие десятилетия это стало реальностью», — считает Шварценеггер. По его словам, развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что все напуганы и не знают, чего ждать дальше.


AP

Легенда Голливуда, американский актёр Арнольд Шварценеггер, заявил, что фильм «Терминатор», в котором он снимался, предсказал будущее человечества, пишет Fox News. В киноленте, премьера которой состоялась ещё в 1984 году, рассказывается об обладающем самосознанием искусственном интеллекте, который решил уничтожить людей. «За прошедшие десятилетия это стало реальностью», — считает Шварценеггер.

Хотя будущее, показанное в фильме, пока ещё в полной мере не наступило, актёр утверждает, что развитие искусственного интеллекта достигло такой точки, которая очень близка к тому, что показал режиссёр Джеймс Кэмерон. «Сегодня всех пугает, как будет всё дальше развиваться. И в этом фильме, в «Терминаторе», мы рассказываем о том, как машины обрели самосознание и захватили власть… Это больше не вымысел или фантастика. Это происходит сегодня».

С его мнением частично согласен и генеральный директор SpaceX Илон Маск: «Можно считать, что мы находимся на горизонте событий чёрной дыры, которой является искусственный суперинтеллект». И всё же он считает, что ИИ не уничтожит всё человечество, но может взять людей «под жёсткий контроль». При этом он полностью не исключает и того, что сюжет «Терминатора» может действительно сбыться. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон

03.07 / «Были частью Скандинавского королевства гораздо дольше» — Оркнейские острова подумывают выйти из состава Великобритании

03.07 / Поиск эффективной альтернативы — БРИКС изучает возможность ввести собственную валюту для ухода от доллара

03.07 / Хирург честно рассказал о пластике Филиппа Киркорова

03.07 / В поселении Сосенском до конца 2025 года возведут 30 школ и детских садов

03.07 / Суд обязал сына Иосифа Кобзона выплатить миллионы

03.07 / “Его боятся до сих пор” – Волкову внесли в “черный” список из-за покойного Лимонова

03.07 / Meizu представила новый смартфон Meizu 20 Infinity Unbounded Edition с потрясающим кинотеатральным экраном

03.07 / Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии

03.07 / Во избежание ударов по России — Шольц отказал (пока) Киеву в поставке дальнобойных ракет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика