Шварценеггер – сюжет фильма «Терминатор» стал реальностью

Фильм «Терминатор», вышедший на экраны ещё в 1984 году, предсказал будущее человечества, заявил голливудский актёр Арнольд Шварценеггер. В киноленте рассказывается о битве между людьми и умными машинами. «За прошедшие десятилетия это стало реальностью», — считает Шварценеггер. По его словам, развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что все напуганы и не знают, чего ждать дальше.



AP

Легенда Голливуда, американский актёр Арнольд Шварценеггер, заявил, что фильм «Терминатор», в котором он снимался, предсказал будущее человечества, пишет Fox News. В киноленте, премьера которой состоялась ещё в 1984 году, рассказывается об обладающем самосознанием искусственном интеллекте, который решил уничтожить людей. «За прошедшие десятилетия это стало реальностью», — считает Шварценеггер.

Хотя будущее, показанное в фильме, пока ещё в полной мере не наступило, актёр утверждает, что развитие искусственного интеллекта достигло такой точки, которая очень близка к тому, что показал режиссёр Джеймс Кэмерон. «Сегодня всех пугает, как будет всё дальше развиваться. И в этом фильме, в «Терминаторе», мы рассказываем о том, как машины обрели самосознание и захватили власть… Это больше не вымысел или фантастика. Это происходит сегодня».

С его мнением частично согласен и генеральный директор SpaceX Илон Маск: «Можно считать, что мы находимся на горизонте событий чёрной дыры, которой является искусственный суперинтеллект». И всё же он считает, что ИИ не уничтожит всё человечество, но может взять людей «под жёсткий контроль». При этом он полностью не исключает и того, что сюжет «Терминатора» может действительно сбыться.

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