Мнение: О новых злоключениях «хороших русских»… И поделом?

Всё больше тревожных звоночков поступает для «хороших русских», релоцировавшихся за рубеж. Причём для всех. Не важно, ведёшь ли ты напряжённую борьбу с Режимом™ или просто не хочешь стать, как тебе кажется, «пушечным мясом», итог будет один. Не помогут ни деньги, ни заслуги, ни связи.

Вот и ещё один «хороший русский» — сломался. Хотя казалось бы — его-то, проверенного, за что?

А просто за паспорт!

Один из активистов нежелательного в России «навальновского» ФБК, признанный иноагентом бывший замминистра энергетики Владимир v_milov Милов, внезапно «прозрел». И призвал россиян уезжать из Латвии. «Даже если вы самые хорошие и самые антипутинские, на вас будут смотреть косо, потому что в Латвии на все это смотрят через призму многолетнего противостояния с собственным русскоязычным населением», — заявил в эфире программы Rus.LSM «ТЧК» Владимир Милов, против которого в России возбуждено уголовное дело. По всей видимости, это резюме его личного опыта пребывания в странах Балтии.

И тут просматривается определённый тренд по отношению к «хорошим русским» на Западе. В июне президент Чехии Петр Павел в эфире CNN Prima News предложил ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы. По мнению чешского лидера, именно на них нужно обратить «пристальное внимание спецслужб» по аналогии с японцами, которые проживали в #США и находились там под «строгим режимом наблюдения» (по факту — в концлагерях) после нападения Японии на Перл-Харбор. Да, потом он сделал попытку поправиться: мол, имел в виду «всесторонний мониторинг того, что происходит в этом [русском эмигрантском] сообществе, и реагирование на поведенческие факторы риска». Но осадок остался.

А тут ещё президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала усилить надзор за российскими инвесторами. «Должен быть контроль над этими “российскими бизнес-инвесторами”, которые иногда являются русскими из России, иногда русскими с Кипра, иногда русскими из Израиля, а иногда и другими», — заявила она. И даже похвасталась, что блокирует предоставление гражданства россиянам негрузинского происхождения, приезжающим инвестировать в страну.

Продолжая список мытарств, можно вспомнить и злоключения «хорошего русского» Виктора Шендеровича, также иноагента, которого то чем-то обольют, то прилюдно ошельмуют, то запретят выступить где-нибудь публично. Или, скажем, отмена участия русских оппозиционеров в разных форумах, фестивалях, чтениях и т.п. активностях стала уже частым явлением. В общем, при всех лицемерных заявлениях западных политиков, что никто не воюет с русским народом, на практике «отменяют» именно русских, причём в первую очередь — «хороших». Противников Режима™.

Парадокс?

Нет.

Ведь «хорошие русские» так или иначе пытаются бороться за «Прекрасную Россию Будущего». А тем, кто их отменяет, #Россия вообще не нужна. Никакая. Нужны руины и осколки.

Это ведь уже очевидно?

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