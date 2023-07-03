 

Опасность ремесла: исследование выявило риски изготовления орудий из камня

03.07.2023, 6:35, Разное
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Изготовление орудий из камня – процесс, часто изучаемый антропологами. Однако, как оказалось, этот процесс сопряжен с реальной опасностью для мастеров и может приводить к серьезным травмам. Ученые Кентского университета в Великобритании провели обширное исследование, чтобы выявить риски, связанные с изготовлением орудий из камня.

Фото из открытых источников

Опрос, состоящий из 31 вопроса, был проведен среди 173 современных мастеров, занимающихся техникой knapping, то есть процессом придания формы камню для создания орудий. Целью исследования было получить более полное представление о частоте, месте и серьезности травм, связанных с этим древним ремеслом.

Результаты опроса, опубликованные в журнале "American Antiquity", показали, что работа с камнем действительно представляет реальную опасность для мастеров. Несмотря на использование современных средств индивидуальной защиты, травмы при изготовлении орудий из камня остаются постоянным риском. Различные виды травм, такие как разрезы, проколы и боли, могут произойти практически в любой части тела.

Один из четырех респондентов опроса сообщил о том, что ему требовалась профессиональная медицинская помощь в связи с полученными травмами. Это свидетельствует о серьезности повреждений, с которыми мастера могут столкнуться при выполнении своего ремесла. Более того, исследование подчеркивает, что в древних обществах мастерам приходилось платить высокую, а иногда и фатальную цену за свое искусство.

Такие травмы, возникающие при изготовлении орудий из камня, могли оказывать сильное влияние на развитие первобытных обществ. Они стимулировали способности к социальному обучению и передаче опыта, поскольку мастера, пережившие травмы, могли делиться своими знаниями и предостерегать других от повторения ошибок.


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