Во избежание ударов по России — Шольц отказал (пока) Киеву в поставке дальнобойных ракет

Канцлер Германии отказал Украине в поставке ракет дальнего радиуса действия, пишет Merkur. По его словам, в отправке Киеву вооружения Берлин придерживается одного важного принципа: «Мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, было использовано для нанесения ударов по российской территории». Также он развеял надежды Украины на скорое вступление в НАТО. Глава ФРГ подчеркнул, что для членства в альянсе у страны не должно быть неразрешённых пограничных конфликтов.



AP

Мы поставили Украине уже много танков и продолжим их поставлять, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Тоже самое касается обучения украинских солдат и отправки Киеву систем противовоздушной обороны, например, Iris-T, передаёт его словам Merkur. Но есть один принцип, подчеркнул он: «Мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, было использовано для нанесения ударов по российской территории». Под этим он подразумевал поставку ракет дальнего радиуса действия Taurus.

Также он развеял надежды Киева на скорое вступление в НАТО. Для членства в альянсе у страны не должно быть неразрешённых пограничных конфликтов, заявил Шольц. В то же время глава ФРГ заявил, что его страна осознаёт своё обязательство по предоставлению Украине гарантий безопасности. Канцлер добавил, что Украина ещё во время СССР была самостоятельным государство с членством в ООН. Крым же, по его словам, «уже с давних, очень давних пор принадлежит Украине». Шольц убеждён, что будущее полуострова может стать решающим вопросом в урегулировании нынешнего конфликта.

Канцлер также высказался по поводу недавнего успеха на выборах в Германии партии «Альтернатива для Германии». Он убеждён, что результаты АдГ не улучшатся, а нынешнее правительство будет переизбрано. Для того, чтобы остановить правые силы он считает необходимым предложить гражданам ФРГ «хорошее будущее». Также он призывает проявлять «взаимоуважение, единство и спокойствие». По его словам, коалиционное правительство уже согласовало необходимые проекты: «Мы плыли по неспокойным водам океана, но мы уже видим землю, и чайки уже летают над нашим кораблём».

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