 

Рупор кремлевской пропаганды: Роберт Кеннеди-младший про убийство папы

03.07.2023, 5:56, Разное
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Роберт Кеннеди-младший про убийство папы.

– Отчет о вскрытии тела РК дает неопровержимые доказательства того, что Сирхан никак не мог убить его отца.
– Адвокат Сирхана, по совпадению, был тем же адвокатом босса мафии, замешанного в убийстве Кеннеди и в итоге так же был убит и расчленён на куски до того, как комитет Конгресса мог бы допросить его.
– Сирхан дважды выстрелил в его отца. Он был в 2 метрах от него.
– Одна пуля попал в Пола Шраде*. Другая пролетела мимо уха РК и попала в деревянный дверной косяк.
– Затем Сирхана повалили и образовалась куча-мала, в которой ствол направили в сторону от РК и произвели шесть выстрелов. В пистолете было восемь патронов. Все эти выстрелы попали в людей. Мы знаем, в кого они попали. Мы знаем, что случилось со всеми этими пулями.
– Сирхан был отвлекающим фактором. Настоящий стрелок стоял за спиной сенатора, его звали Юджин Сезар, он был охранником, работавшим в Lockheed и оперативником ЦРУ. Оголтелый расист, ненавидевший клан Кеннеди.
– В сенатора Кеннеди четыре раза выстрелили сзади. Все выстрелы были сделаны по наклонной траектории. Все они, как показало вскрытие, были контактными. Таким образом, дуло пистолета касалось тела или одежды его отца. Меньше сантиметра от его кожи. Они оставили пороховые отметки на его теле.
– Было 77 очевидцев, которые видели, что Сирхан находился перед сенатором в момент выстрелов, а не сзади.
– Полиция не изъяла и не досматривала пистолет Сезара в ту ночь.

http://vott.ru/entry/629784 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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