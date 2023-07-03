В Индии чиновник осушил весь водоем, чтобы найти свой смартфон

Как далеко бы вы зашли, чтобы вернуть потерянный телефон? Одного индийского чиновника отстранили от работы после того, как он уронил свой смартфон в резервуар для воды и начал его опорожнять. Об этом сообщается в South China Morning Post (SCMP).

Фото из открытых источников

В прошлые выходные инспектор пищевой промышленности Раджеш Вишвас делал селфи недалеко от плотины Керкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Именно во время этой фотосессии телефон выскользнул у него из руки и упал в резервуар.

Водолазы пытались найти телефон, но безуспешно. Чиновник приказал опорожнить резервуар и купил дизельный насос, чтобы помочь в работе.

Задача была чудовищной, рабочим потребовалось три дня, чтобы откачать миллионы литров воды из плотины.

Вишвас утверждал, что смартфон содержал конфиденциальную правительственную информацию, которую абсолютно необходимо было восстановить.

Это не помешало тому, что бы его временно отстранили от исполнения обязанностей. Ситуацию усугублял тот факт, что, как только телефон был найден, он был непригоден для использования, и драгоценные данные не удалось восстановить.

Чтобы оправдать свои действия, чиновник опубликовал заявление для местных СМИ, в котором заявил, что у него было устное разрешение от чиновника слить «немного воды в близлежащий канал», добавив, что это «фактически пошло бы на пользу фермерам, у которых стало больше воды».

Его начальство не разделяло этого мнения. Представительница округа Канкер Приянка Шукла сообщила местной газете The National: «Он был временно отстранен до проведения расследования. Вода – важнейший ресурс, и ее нельзя так растрачивать».

Вишвас ответил, что слив воды происходил из переливной секции плотины, которая была «в непригодном для использования состоянии», но отчеты SCMP показали, что она могла быть использована для орошения 1500 акров земли в течение жаркого и сухого лета.