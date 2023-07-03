Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты

С недовольными пациентами хирургам, как и любым другим врачам, иногда приходится встречаться. У одних это связано с завышенными ожиданиями: модные тренды, влияние соцсетей и блогеров диктуют искаженное представление о внешности и красоте. Другие попадают под влияние партнера. Есть и третья категория – незрелые и не готовые к каким-либо вмешательствам пациенты. Такие люди не принимают себя, не доверяют профессионализму и эстетическому вкусу хирурга и найти с ними общий язык очень трудно. Чтобы прийти к оптимальному результату, между хирургом и пациентом должен быть открытый диалог и взаимопонимание.

Увы, далеко не все врачи ориентируются на высокие профессиональные принципы и добросовестный подход к своему делу. Есть несколько операций, которые вызывают наибольшее недовольство среди пациентов.

Ринопластика

Что не устраивает пациентов?

1. Нос “плывет”. Это случается, когда операция выполнена некорректно. Нос обязательно начнет “ехать”, если не были предусмотрены анатомические особенности, работа выполнялась по шаблону или открытым способом, который считается наиболее травматичным – может оставлять вмятины, рубцы и другие следы вмешательства.

2. Нос не дышит. Восстановление дыхания – важная составляющая операции. Многие пациенты хотят не только внешне изменить нос, но и свободно дышать. Если восстановительный период давно закончен, а нос так и не задышал свободно, ринопластику удачной назвать нельзя. Вот почему повторная операция коррекции носа – очень частое явление.

Липосакция и липофилинг лица и шеи

Еще одно вмешательство, требующее тонкой ювелирной техники. Расстаться с жировыми «ловушками» мечтают многие: скулы и щеки волнуют женщин не меньше, чем бедра и живот. Не смотря на малотравматичную и щадящую методику, всегда есть вероятность удалить больше подкожно-жировой клетчатки, чем требуется. Это приведет не к омолаживающему, а совершенно противоположному эффекту, так как излишки кожи станут причиной заломов и провисания. Лицо будет выглядеть стройнее, но гораздо старше, чем до операции.

Другая методика – липофилинг, напротив, применяется для заполнения «пустот» на лице. С помощью собственного жира можно разгладить морщинки и визуально сбросить несколько лет. Но если врач не рассчитает пропорции, вместо гладкого и подтянутого лица можно получить массивное, широкое и опухшее.

Броулифт

Подтяжка зоны бровей требует очень большого опыта и квалификации хирурга. Стремясь избавить пациента от всех морщин на лбу и в области межбровья, врач может создать неестественную высокую арку брови и лицо приобретет удивленный вид. Слишком низкая арка сделает взгляд тяжелым и понурым. В обоих случаях речь идет о непрофессиональном вмешательстве и неизбежном недовольстве пациента.

Комментарий Тиграна Алексаняна:

“Планирование операции – это очень серьезный шаг. И чтобы получить отличный результат, нужно учитывать множество факторов: авторскую методику врача, его опыт, оборудование в клинике, работу всей команды. Вопрос экономии, когда речь идет не только о красоте, но и здоровье – неуместен. А задача хирурга, в свою очередь, сделать работу так, чтобы следы вмешательства не были видны – очень важно получить гармоничный образ. Если говорить о ринопластике, то большое количество предложений на рынке создают иллюзию, что с подобной операцией может справиться любой начинающий врач. Но это очень сложное хирургическое вмешательство, поэтому многие операции у неопытных специалистов приводят в дальнейшем к повторным операциям. Вот почему ответственность за результат в какой-то степени лежит и на пациенте – ему важно сделать хороший выбор”.