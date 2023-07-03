Король Нидерландов извинился за причастность страны к работорговле — и за бездействие собственных предков

Король Нидерландов Виллем-Александр принёс официальные извинения за причастность его страны к практиковавшейся в прошлом политике рабства и колонизации, пишет Das Erste. По его словам, эта тема «трогает его лично и до глубины души». Кроме того, Виллем-Александр попросил прощения за бездействие собственных предков: королевский дом Оранских «ничего не сделал, чтобы этому помешать».



AP

Король Нидерландов попросил прощения за несправедливость, причинённую сотням тысяч людей во времена рабства. Эта тема «трогает его лично и до глубины души», заявил Виллем-Александр в субботу на официальной церемонии в память о 150-й годовщине отмены рабства в нидерландских колониях в Амстердаме, пишет Das Erste.

Он стал одним из немногих монархов, принёсших официальные извинения за причастность его страны к практиковавшейся в прошлом политике рабства и колонизации. «Из всех форм несвободы рабство, безусловно, является самой унизительной и бесчеловечной», — подчеркнул он.

Таким образом, король лично и публично присоединился к извинениям, которые премьер-министр страны Марк Рютте принёс от имени Нидерландов и короля в конце прошлого года. Под громкие аплодисменты Виллем-Александр продолжил: «Сегодня я стою здесь перед вами. Как ваш король и член правительства, сегодня я сам приношу извинения».

«Работорговля и рабство признаны преступлением против человечности, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы этому помешать. Вторая мировая война показала, что нельзя прятаться за законами, когда людей превращают в животных. Существует также моральное обязательство действовать. Поэтому я также прошу прощения за бездействие», — заявил король.

Он отметил, что последствия рабовладельческого прошлого Нидерландов до сих пор ощущаются в обществе в виде проявлений расизма.

В конце 2022 года по поручению Виллема-Александра было начато расследование роли королевской династии Оранских — Нассау в рабовладении. Другое расследование, опубликованное в июне, уже показало, что предки короля заработали на работорговле по меньшей мере €545 миллионов в пересчёте на сегодняшний день.

С XVII века Нидерланды являлись одной из крупнейших колониальных держав мира. Более чем за 200 лет нидерландские работорговцы поработили, по некоторым оценкам, 600 тыс. человек. На голландских кораблях они вывозили их из Африки в страны Южной Америки и Карибского бассейна.

Около 75 тыс. человек не пережили переправу, заявил король. 1 июля 1863 года Нидерланды стали одной из последних стран Европы, отменивших рабство в своих колониях. Но многие рабы были вынуждены работать на плантациях ещё в течение десяти лет. Поэтому днём отмены рабства официально считается 1 июля 1873 года, передаёт Das Erste.

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