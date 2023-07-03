Рупор кремлевской пропаганды: Час презрения

В принципе, это самое точное представление того, что проделали с романом "Час презрения" Сапковского.

Ну про мелочи вроде того, что Радовид и Лютик оказались гомосеками я думаю говорить не стоит.

Повесточка и долбанутые сценаристы все испохабили.

PS. Сезон уже сейчас оказался худшим с начала попыток экранизации. По наклонной идут.

PS2.В корпации Дисней на фоне целой череды коммерческих провалов уволили "директора по расовому разнообразию", которая занималась тем, что заставляла пихать расовое и гендерное разнообразие во все проекты Дисней. Что же могло пойти не так.

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