 

Рупор кремлевской пропаганды: Час презрения

03.07.2023, 4:36, Разное
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В принципе, это самое точное представление того, что проделали с романом "Час презрения" Сапковского.
Ну про мелочи вроде того, что Радовид и Лютик оказались гомосеками я думаю говорить не стоит.
Повесточка и долбанутые сценаристы все испохабили.

PS. Сезон уже сейчас оказался худшим с начала попыток экранизации. По наклонной идут.
PS2.В корпации Дисней на фоне целой череды коммерческих провалов уволили "директора по расовому разнообразию", которая занималась тем, что заставляла пихать расовое и гендерное разнообразие во все проекты Дисней. Что же могло пойти не так.

Источник: Colonel Cassad


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