Цены на электричество в Европе падают до отрицательных значений

На европейских рынках электроэнергии произошли необычные и даже неожиданные изменения. Стоимость электричества в ряде стран достигла отрицательных значений, что привело к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщает topcor.ru.

Фото из открытых источников

В Финляндии, одной из стран, столкнувшихся с этой проблемой, операторы энергетической системы подняли тревогу. Телекомпания Yle сообщила о том, что цены на электричество упали «немного ниже нуля» из-за избыточной генерации «чистой» энергии. Получается, что производители электроэнергии должны выплачивать деньги гражданам за каждый потребленный киловатт, поскольку цены на электричество стали отрицательными. Однако генеральный директор местного оператора электросетей Юкка Руссунен заявил, что для сохранения рыночного баланса придется ограничить выработку электроэнергии.

Падение цен на электричество до отрицательных значений также было зафиксировано в других странах, особенно на севере Европы. По информации телеканала Yle, это связано с увеличившейся генерацией энергии на ветровых и гидроэлектростанциях, а также с уменьшением потребления электричества в связи с ситуацией на Украине и серьезным потеплением в Финляндии.

Но что интересно, по всему северу Европы генерация электроэнергии от ветра и солнца впервые в истории превысила выработку электричества на газовых электростанциях. Аналитический центр Ember сообщает, что солнечные и ветровые электростанции суммарно произвели 22% энергии, в то время как газовые станции занимают всего лишь 20% рынка.

Эксперты агентства Ember отмечают, что эти цифры свидетельствуют о постепенном преодолении Европой газовой зависимости от России. Однако в ряде стран еще просматриваются последствия отказа от российского газа. Особенно остро энергетический кризис ощущается в Польше, Великобритании и некоторых странах Восточной Европы.

Фото из открытых источников

Влияние санкций, введенных против поставок газа из России, начинает оказывать серьезное воздействие на энергетические системы этих стран. Польша, например, столкнулась с угрозой энергетического коллапса, ибо она долгое время зависела от поставок российского газа. В последние годы Польша активно ищет альтернативные источники энергии и развивает собственные возобновляемые источники, но результаты этих усилий еще не смогли полностью сгладить последствия энергетического кризиса.

В Великобритании ситуация также вызывает тревогу. Отрицательные цены на электричество указывают на избыточное предложение, вызванное увеличением генерации энергии от ветра и солнца. Однако, согласно данным Ember, на этапе преодоления газовой зависимости, Великобритания все еще испытывает определенные сложности в поддержании энергетической стабильности и обеспечении надежности энергоснабжения.

Кризис в энергетическом секторе восточной части Европы имеет свои особенности. Эти страны в значительной мере зависели от российского газа и только в последние годы активно разрабатывают и внедряют альтернативные источники энергии. Результаты их усилий пока недостаточны для полной компенсации энергетического дефицита, и они продолжают искать пути энергетической независимости.