Рупор кремлевской пропаганды: ЧВК “Вагнер” приостанавливает набор

ЧВК "Вагнер" временно приостанавливает вербовку новых бойцов. После завершения реорганизации набор будет возобновлен.

В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц.

По всем вопросам, в том числе по устройству на работу – обращайтесь в колл-центр по телефонам или через телеграмм:

тел: +7(988)-322-43-37

тел: +7(918)-095-39-01

тел: +7(985)-019-86-69

тел: +7(966)-176-05-91

https://t.me/razgruzka_vagnera/187 – цинк

Надо понимать, что часть вербовки будет идти уже на Белоруссию, а также привычно на Африку.

В связи с этим желающие пойти воевать могут поступать на контракт в МО РФ https://контрактмо.рф/, Росгвардию, БАРСы, другие ЧВК и добровольческие формирования, где набор людей продолжается.

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