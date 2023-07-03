Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России

Институт семьи и брака в России постоянно трансформируется и усовершенствуется. В частности это касается юридических вопросов и удобств в вопросах коммуникации между мужем и женой.

Для того, чтобы урегулировать многие вопросы и придти к компромиссам между супругами, пары в России часто прибегают к услугам медиаторов, которые становятся профессиональными посредниками в проведении таких переговоров. Раньше о такой профессии даже никто не знал, но теперь это действительно востребовано, отмечают эксперты.

Адвокат Елена Сенина отметила, что в нашей стране спрос на услуги медиаторов возрастает из года в год. Такие люди как правило помогают урегулировать многие вопросы в семейных отношениях. Для этого заключаются даже медиативные соглашения, которые уже давно стали фактически альтернативой брачных договоров.

По сути медиаторы помогают мужу и жене решить многие споры по поводу той или иной проблемы внутри брака и избежать конфликтных ситуаций. Медиаторы полагаются в своей работе на закон “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника”, сообщает RT. Иногда медиаторы спасают брак.