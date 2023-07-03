Рынок труда под угрозой: компании должны адаптироваться к искусственному интеллекту

Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью современного общества, и его влияние на рынок труда нельзя недооценивать. В выступлении перед выпускниками Национального университета Тайваня, глава и основатель компании NVIDIA, Дженсен Хуанг, подчеркнул, что основной угрозой для рабочих мест не является сам искусственный интеллект, а неподготовленные люди, которые не смогут адаптироваться к новым условиям. Об этом пишет Bloomberg.

Фото из открытых источников / NVIDIA

Хуанг предупредил о том, что технологии ИИ, подобные разработке ChatGPT, будут усиливать компетенции работников в различных отраслях. Вместе с тем, эти новые возможности приведут к возникновению новых профессий и исчезновению некоторых существующих. Глава NVIDIA отметил, что гибкие компании, способные использовать преимущества ИИ, укрепят свои позиции на рынке, в то время как компании, неспособные адаптироваться, рискуют исчезнуть.

Слова Хуанга послужили источником вдохновения для выпускников, напомнив им о важности преследования собственных целей и стремления к успеху. Глава NVIDIA упомянул, что за последние 40 лет были созданы такие революционные технологии, как персональные компьютеры, интернет, мобильные устройства и облачные вычисления, а сейчас наступила эра искусственного интеллекта.

Хуанг призвал молодых специалистов не идти по жизни пешком, а бежать вперед, преследуя свои цели с неослабевающим энтузиазмом. Он подчеркнул, что только две альтернативы существуют: либо мы бежим за пищей, т.е. активно развиваемся и растем, либо мы убегаем, чтобы не стать устаревшими и ненужными в современном мире.