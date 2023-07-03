Рупор кремлевской пропаганды: Борьба с позитивной дискриминацией

Борьба с позитивной дискриминацией

Верховный суд продолжает радовать правую Америку своими вердиктами. Вчера он принял историческое решение о запрете “позитивной дискриминации”. Теперь же судьи признали незаконным решение Байдена в обход Конгресса компенсировать студенческие долги – это он устроил перед прошлогодними выборами в виде фактического подкупа избирателей.

Не менее знаковым стало решение (https://www.breitbart.com/politics/2023/06/30/victory-for-free-speech-at-supreme-court-in-colorado-web-designer-case/) Верховного суда в поддержку веб-дизайнера из Колорадо Лори Смит, которая из-за своих христианских убеждений отказалась обслуживать гей-свадьбы. Судьи признали за ней право вести частную дискриминацию представителей ЛГБТ.

В том же Колорадо ЛГБТ-публика уже пыталась 8 лет назад засудить одного пекаря, который отказался готовить торты для гей-свадеб. Нынешнее же решение принято на фоне взлёта усталости в Америке от навязывания ЛГБТ-пропаганды – и попыток давать ей отпор.

При этом такие резонансные решения усиливают раскол в США. Уровень доверия к Верховному суду рухнул (https://news.gallup.com/poll/4732/supreme-court.aspx) до рекордно низкого уровня в 40%. Подавляющее большинство демократов нынче относятся к главному судебному органу США резко негативно. У домов судей постоянно устраивают пикеты. В прошлом году одного либерального активиста даже арестовали (https://t.me/malekdudakov/4256) за попытку расстрелять консервативного судью Бретта Кавано и всю его семью.

А демократы в Конгрессе уже давно протаскивают идею о реформе Верховного суда – так, чтобы заполонить его ручными либеральными судьями. Байден в недавнем интервью эту тему не поддержал. Но, как только старая гвардия Демпартии отойдёт на покой, молодые и более радикальные либералы начнут с новым упорством пытаться переделать под себя все институты в Вашингтоне – доламывая политическую систему США и ставя страну на грань раскола.

https://t.me/malekdudakov/5759 – цинк

Позитивная дискриминация это по факту тот же расизм, только под другой маской. В обоих случаях людей хотят делить по цвету кожи.

—