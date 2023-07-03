Перья в волосах: создаем эффектную праздничную прическу для любого мероприятия

Чтобы создать стильный образ, вам вовсе не обязательно становиться гуру парикмахерского мира. Научитесь делать креативную прическу, которая будет уместна на любом праздничном мероприятии. Для реализации необычного проекта с пером вам кроме, собственно, пера потребуется расческа, лак и небольшая кисточка.

Первые шаги

Чтобы стать звездой вечеринки, произвести впечатление на своего избранника или компанию друзей, сделайте прическу, которой можно дать креативное название «перьевые корни». Сделайте пробор посередине, после этого зачешите волосы в хвост или пучок.

Возьмите перо, обрежьте его таким образом, чтобы оно соответствовало длине пробора.

Какие перья использовать? Сейчас с этим аксессуаром проблем не возникнет, в магазинах можно купить синтетические перышки для творчества в любой цветовой гамме. Если удастся достать, можете взять и страусиное перо – оно достаточно большое по размеру и позволит создать интересный образ.

Обрезанное перо положите на голову по пробору, предварительно нанеся на волосы, в том месте, где будет расположена центральная часть пера, небольшое количество геля.

Зафиксируйте перо, слегка прижав его, чтобы оно как следует пропиталось гелем.

Завершаем прическу

Осталось закрепить перо по длине. Осторожно пригладьте его так, чтобы оно приклеилось к вашим волосам. Можно использовать пальцы или тонкую кисть. Для окончательной фиксации оригинального украшения используйте лак для волос.

Важный момент: качество прически зависит от того, какие именно перья вы используете. При огромном выборе, предлагаемом производителями, нет необходимости подбирать перья городских голубей или ворон. Они могут быть опасными, в лучшем случае некрасивыми.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Время экспериментов

Даже такая необычная прическа, как «перьевые корни», может иметь несколько вариаций. Например, вы можете использовать разноцветные перышки в сдержанных или ядовито-кислотных тонах.

Во-вторых, поэкспериментируйте с пробором. Он может быть и вовсе не по центру.

Почему бы не внести в образ немного драгоценной изысканности? Используйте для оформления пера стразы, кристаллы Сваровски. Получите последний писк моды!

Идея представляется очень интересной, актуальной для взрослых и подростков.