 

Новый рекорд: 17 человек находятся на околоземной орбите

02.07.2023, 23:50, Разное
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Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» установил новый рекорд по количеству людей, находящихся на орбите Земли. После успешного запуска, на околоземной орбите теперь находятся 17 человек, сообщает РИА Новости.

Фото из открытых источников / NASA

Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на орбите находились 14 человек. В это время семь человек находились на Международной космической станции (МКС), включая двух россиян. Три тайконавта из Китая находились на космическом корабле «Шэньчжоу-12», а четыре американца участвовали в частной миссии на корабле Crew Dragon. Предыдущий рекорд продержался четверть века. В марте 1995 года на орбите одновременно находилось 13 человек.

Космический корабль «Шэньчжоу-16» стартовал на ракете «Чанчжэн-2» во вторник, 30 мая, в 04:31 по московскому времени. Корабль направляется к орбитальной станции «Тяньгун», где уже находятся трое китайских тайконавтов. В состав экипажа нового корабля вошли командир Цзин Хайпэн, а также Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. На орбите уже работают Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Планируется, что вскоре после прибытия нового корабля они вернутся на Землю.

На МКС в настоящее время находятся экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon и частной миссии компании Axiom Space AX-2, всего 11 человек. В экипаже российского корабля находятся россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.

Этот новый рекорд по количеству людей на орбите свидетельствует о постоянном росте интереса и активности в космической области. Китай продолжает усиливать свое присутствие в космосе и стремится к дальнейшему развитию своей космической программы.

Корабль "Шэньчжоу-16" стартовал с четырехдневной задержкой из-за неблагоприятных погодных условий, но успешно достиг орбиты. Китайские тайконавты проведут на орбите примерно три месяца, выполняя научные эксперименты и технические задачи, а также совершая выходы в открытый космос.


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