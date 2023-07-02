Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров?

Серьги

Для офиса и деловых встреч подойдут сдержанные некрупные серьги, которые будут дополнять ваш костюм, но не перетягивать на себя внимание. Идеальным выбором станут изделия, едва выглядывающие из-за волос, оставляя элемент загадки в вашем образе. Сверкающие серьги-капли, которые визуально удлиняют вашу шею и добавят образу яркости, лучше оставить для вечеринки.

Если блузка или платье имеет принт или тем более ручную вышивку – мы ни в коем случае не надеваем длинные серьги, которые будут конфликтовать с орнаментом и нивелируют самобытную красоту каждого из элементов декора. А вот короткие варианты, которые по материалу перекликаются с пуговицами на одежде или фурнитурой, станут отличным решением.

Украшения на шею

Не всегда нужно дополнять зону декольте какими-либо аксессуарами: блузки, платья и топы с необычными принтами, вышивкой или блестками в этой области являются самодостаточными и интересными элементами. Это же относится и к необычным вырезам, которые не стоит перекрывать ожерельями или подвесками.

Но если верх одежды однотонный и классического фасона, то у нас появляется возможность разнообразить его при помощи украшений. Стильно будет смотреться многослойное колье с трендовой цепочкой или лаконичный кулон, отблеск которого можно поддержать фурнитурой сумки или кольцом.

Кольца

В моде объемные кольца и модели необычной формы. Подобное украшение в цвет фурнитуры сумки позволит продолжить аксессуар и сделать образ более целостным.

Трендовые кольца с кристаллами придадут любому образу блеска и притягательности. Особенно интересно они будут смотреться, если лук будет иметь еще какой-либо отголосок сверкания, например, в виде страз на одежде или обуви. При этом кристалл или драгоценный камень в кольце может перекликаться с цветом серег или акцентным элементом одежды, например, ярким топом.

Сумка

В тренде сумки оверсайз: каркасные и мягкие, классической формы или необычной, но обязательно вместительные и заметные. Такие изделия лучше выбирать в однотонном исполнении без лишнего декора – сама по себе объемная сумка уже привлекает много внимания.

Но если вы понимаете, что с собой вам нужны лишь помада и пудра, то нет смысла выбирать огромную сумку. Это принесет вам только лишние трудности, чтобы нащупать в большом пустом пространстве то, что вам нужно. В таких случаях лучше отдать предпочтение маленьким лаконичным сумкам.

Если наряд однотонный, без принта и других акцентов, то можно добавить красок благодаря яркой сумке. Это может быть модель из экомеха сочного неонового цвета или анималистичный принты. Модели с цветочным орнаментом всегда добавляют образу легкости, женственности и делают особенным даже простой комплект из футболки и шорт. С его помощью можно разнообразить наряд из однотонной одежды или подчеркнуть принт флоры на блузке.

Внимания заслуживают модели сумок с цепями из качественного пластика. Они не только стильно смотрятся, но и удобны в носке: за счет материала и крепления звеньев она не будет натирать руку.