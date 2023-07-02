Неотвратимость

Во Франции жандарм получил пожизненное за геноцид в Руанде.

Суд присяжных в Париже приговорил к пожизненному заключению 66-летнего Филиппа Хатегекимана, бывшего руандийского жандарма, долгие годы живущего во Франции и получившего здесь паспорт под новым именем — Филипп Манье. Суд признал г-на Манье виновным в геноциде и преступлениях против человечности. С момента совершения преступлений прошло почти 30 лет.



Фотографии жертв в Мемориальном центре геноцида в Кигали, Руанда. Фото: AP / TASS

Процесс над этим бывшим старшим прапорщиком руандийской жандармерии проходил на основании «универсальной юрисдикции», которую французское правосудие может осуществлять для рассмотрения наиболее тяжких преступлений, совершенных за пределами Франции.

Приговор г-ну Манье был вынесен поздно вечером 28 июня.

Его признали виновным в участии в массовых убийствах и в подстрекательстве к убийствам в префектуре Бутаре (южная Руанда), включая убийство местного мэра по фамилии Нтьязо, который пытался остановить геноцид в своей коммуне.

По данным AFP, экс-жандарма признали виновным, в том числе в участии в трех массовых убийствах — он и отдавал приказы, и убивал сам:

это резня на холме Ньябубаре, где 23 апреля 1994 года было убито 300 человек,

резня четыре дня спустя на холме Ньямуре, где погибли тысячи людей,

и резня в Институте сельскохозяйственных наук Руанды с десятками тысяч жертв.

В отношении последнего преступления суд признал только соучастие Манье, но не его вину как исполнителя убийств.

Сам экс-жандарм вину не признал и хранил молчание во время и после вынесения приговора.

В ходе слушаний, которые длились полтора месяца, он лишь соглашался с тем, что «геноцид тутси — это реальность», и заявлял, что «искренне сочувствует» жертвам, «свидетелем» убийства которых он был. «Но мне себя упрекнуть не в чем», — пояснил обвиняемый.

Его адвокаты, у которых теперь есть десять дней на обжалование, назвали Манье «козлом отпущения» в «политической игре» между властями Франции и Руанды.

В связи с этим нужно отметить, что на французской территории, по данным СМИ, продолжают проживать как минимум около сотни людей, которых представители ассоциаций жертв геноцида называют виновниками массовых убийств 1994 года.

Известно, что многим из них, включая пропагандистов печально известного «Свободного радио и телевидения тысячи холмов» (RTLM), французские военные помогли покинуть Руанду.

Среди них — Агата Хабиаримана, жена президента Руанды Жювеналя Хабиариманы, чье убийство 6 апреля 1994 года было использовано представителями находившихся у власти людей из народности хуту как «сигнал» для начала массового истребления людей из народности тутси.

Экс-жандарм Хатегекимана, по данным радио RFI, прибыл во Францию в 1999 году, где под вымышленным именем получил статус беженца. Жил в районе города Ренн, работал охранником в местном университете и в 2005 году получил французское гражданство. В конце 2017 года уехал в Камерун, где в марте 2018-го его арестовали и через год экстрадировали во Францию.

Манье-Хатегекимана стал всего пятым обвиняемым (при этом двое были оправданы), представшим перед французским судом за преступления, совершенные во время геноцида в Руанде с апреля по июль 1994 года.

В результате геноцида погибло, по разным оценкам, от 800 тысяч до 1 миллиона человек.

В начале июня 2023 г. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге вынес постановление о том, что Фелисьен Кабуга — экс-президент и один из создателей RTLM, ответственного за призывы к геноциду, — находится в «состоянии сосудистой деменции», а значит, ему не может быть вынесен юридический приговор. Хотя судебный процесс (в котором Кабуга может принимать участие согласно своему желанию) продолжится, и обвиняемый не будет освобожден, оставаясь в помещениях тюрьмы ООН в Гааге.

В ноябре-декабре 2023 года в Париже должен пройти еще один, шестой по счету, французский судебный процесс над обвиняемым в геноциде и преступлениях против человечности в Руанде. Будут судить руандийского врача-гинеколога Состена Муньемана, который живет во Франции с сентября 1994 года. Муньемана было отказано в предоставлении французского убежища из-за выдвинутых в отношении него жалоб по поводу участия в геноциде, но в начале 2000-х, по данным Le Figaro, он получил работу врача скорой помощи в больнице в Вильнев-сюр-Ло, на юго-западе Франции.

При том, что первая жалоба против него была выдвинута в 1995-м, в суд дело окончательно направили только в 2022-м.

Юрий Сафронов,

обозреватель «Новой»,

Париж

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