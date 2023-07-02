Неандертальцы: удивительные химики доисторической эпохи

Неандертальцы, вымершие родственники человека, могли обладать невероятными знаниями химии, обнаружили исследователи. Новое исследование, опубликованное в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, указывает на то, что неандертальцы, возможно, использовали сложный метод превращения бересты в клей, что подразумевает, что они занимались химией задолго до нашего предположения.

Фото из открытых источников

Однако долгое время ученые разделялись во мнениях относительно того, как именно неандертальцы производили березовую смолу. Одна группа исследователей считала, что клей был создан в специальных подземных сооружениях, а другая группа полагала, что неандертальцы могли случайно получать смолу при сжигании бересты.

Для разрешения этого вопроса исследователи проанализировали образцы смолы из неандертальского городища Кенигсауэ в Германии. После этого они сравнили древние образцы с эталонными образцами, созданными с использованием различных методов каменного века. Результаты исследования показали, что березовая смола, полученная под землей, содержит природный полимер под названием суберин, а смола, полученная над землей, этот полимер не содержит.

Исследователи сделали вывод, что неандертальцы специально создавали условия под землей, ограничивая поток кислорода, чтобы производить свою смолу. Подтвердить это открытие помогли химические анализы, включая инфракрасную спектроскопию и газовую хроматографию-масс-спектрометрию. Согласно исследованию, "химическая сигнатура образцов смолы из Кенигсауэ больше всего соответствует смолам, изготовленным под землей".

Это открытие имеет огромное значение для нашего понимания неандертальцев и их технологических возможностей. Если неандертальцы действительно использовали сложный метод превращения бересты в клей, это указывает на их высокий уровень интеллекта и технических навыков. Они не только могли создавать орудия и охотничьи инструменты, но и обладали знаниями в области химии.