 

Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно

02.07.2023, 22:25, Новости дня
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В каждой семье рано или поздно наступает кризис отношений. Иногда это случается единожды, а порой каждые два-три года. В такие сложные моменты парам важно сохранять нейтралитет и не делать резких движений, ведь любое поспешно принятое решение может стоить семьи.

Психолог Наталья Наумова рассказала, как можно справиться с подобными непростыми ситуациями и сохранить лицо, достойно выйдя из конфликта. Когда в паре назревает очередной кризис отношений, стоит подумать о раздельном отдыхе. Такой вариант временного расставания может стать настоящим спасением для семейной пары, чьи отношения заходят в тупик.

После того, как супруги отдохнут друг от друга и переоценят многие вопросы, посмотрят на конфликтные ситуации со стороны, многое встает на свои места. В случае совместного отдыха этого сделать бы не удалось, ведь супруги постоянно ходили бы по кругу и мусолили одни и те же проблемы, не находя решения.

При этом психолог советует сообщать о раздельном отдыхе в мягкой форме, так как поначалу данное решение может восприниматься второй половинкой в штыки. Чтобы не оскорбить чувства близкого человека, предложение отправиться в раздельное путешествие нужно сделать в дружелюбной форме, передает телеканал “360”.

Также своей супруге или супругу стоит объяснить, почему вам понадобился отдых наедине с собой. Муж и жена, которые короткий отрезок времени проведут в разлуке, смогут посмотреть на свои отношения под другим углом. То же самое касается любых отношений, не только брачных.


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