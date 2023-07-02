Le Monde – «удивительно тихо» — беспорядки во Франции на пятую ночь пошли на спад

Ситуация во Франции, где вот уже пятую ночь продолжаются беспорядки, начавшиеся после убийства полицейскими 17-летнего жителя Нантера, судя по всему, начинает стабилизироваться, пишет Le Monde. По данным газеты, к утру воскресенья по всей стране было задержано 719 человек — то есть почти в два раза меньше, чем сутками ранее.



AP

Хотя анализировать причины пока рано — дело может быть как в расширении присутствия полиции на улицах Франции, так и в усилении контроля за социальными сетями, а к тому же не исключено, что речь идёт лишь о «затишье перед бурей», — пятая ночь беспорядков в стране оказалась относительно тихой по сравнению с четырьмя предыдущими, констатирует Le Monde.

Как отмечается в материале издания, хотя в ряде городов, включая в первую очередь Марсель, а также Страсбург и Ниццу, и было зафиксировано определённое количество «инцидентов», они не идут ни в какое сравнение с насилием и мародёрством, захлёстывавшими Францию на протяжении четырёх ночей после того, как в городе Нантер был застрелен полицейскими при задержании 17-летний местный житель Наэль М. Особенно показателен тот факт, что ситуация оставалась под контролем и в Париже, и в столичном регионе Иль-де-Франс — даже несмотря на то, что на Елисейских полях собрались несколько десятков молодых людей, подчёркивают корреспонденты газеты.

Поданным Le Monde, как и прошлой ночью, на улицах Франции дежурили 45 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 7 тыс. — в Париже и его пригородах. В Марселе и Лионе, которые особенно сильно пострадали от беспорядков прошлой ночью, присутствие полиции было дополнительно усилено. Во многих французских коммунах запретили массовые мероприятия, ввели комендантский час для несовершеннолетних, а также остановили работу наземного общественного транспорта.

В воскресенье утром французское МВД сообщило, что за ночь по всей стране полицейские задержали 719 человек — против около 1300 прошлой ночью, пишет Le Monde. На этот раз существенная часть задержанных привлекли внимание полицейских в связи с «ношением предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия или снаряда для метания». «У нас была более спокойная ночь, а всё благодаря решительным действиям сил правопорядка», — рапортовал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Как уточняют корреспонденты Le Monde на местах, даже в Марселе, который стал самой горячей точкой нынешней ночи, ситуация уже не обострялась так сильно, как сутки назад. Город патрулировал полицейский спецназ, бронемашины, а также два вертолёта жандармерии. Участники беспорядков активизировались после полуночи, пройдя маршем по центру города и поджигая по пути урны. Сообщается, что за ночь были разграблены один бар и один магазин.

Что же касается парижских пригородов, которые ранее стали «исходным рубежом» для беспорядков, там и вовсе было «удивительно тихо», говорится в материале Le Monde. Единственный серьёзный инцидент произошёл в коммуне Л’Ай-ле-Роз к югу от Парижа, где неизвестные протаранили на машине жилище местного мэра. По информации газеты, полиция уже возбудила дело по статье «Покушение на убийство».

—