Мнение: Франция полыхает, революция геймеров набирает обороты

Обычно французы ограничиваются поджогами автомобилей и шумными демонстрациями, но на этот раз их буйство зашло несколько дальше. Мятежники захватывают полицейские участки, вооружаются, нападают на стражей порядка. Грабят магазины, поджигают дома и поля. Это самые крупные беспорядки с приснопамятного 1968, когда управляемые из США левые радикалы наказывали Шарля де Голля за обмен долларов на золото.

Вот трёхминутное видео, чтобы оценить масштаб веселья (ссылка):

Символично, что протестующие открыли клетки зоопарка, освободили животных из «капиталистической тюрьмы». Слонов и зебр жалко. Приматы, которые ездят на захваченных полицейских машинах и стреляют в воздух, вызывают меньше жалости.

Очень не завидую французскому бизнесу. Жандармерия беспомощна, а защищать свою собственность от грабителей французам запрещено. Местные соевые законы предполагают суровое наказание для тех, кто осмелится дать мародёрам силовой отпор.

Кстати, права на защиту лишены даже жандармы. Нынешние беспорядки начались с молодого уголовника, который попытался уехать от наказания, прокатив на капоте полицейского. Жандармы застрелили преступника, чем вызвали целую бурю возмущения «полицейским беспределом». Инцидент попал на видео (ссылка).

Храбрые русские полицейские в аналогичных ситуациях скручивают преступников без выстрелов, на кураже, такие у нас традиции. Однако всё же право применить оружие у французских жандармов очевидно было. Несмотря на это, несчастного жандарма уже взяли под стражу и будут судить. Жандарма может ждать судьба Дерека Шовина, которому в США впаяли 22 года тюрьмы за смерть Джорджа Флойда от передоза. Как показывает опыт американской полиции и украинского Беркута, на моральный дух сил правопорядка предательство властей повлияет самым опустошительным образом.

Проблема, разумеется, не в трусости политиков — они могут быть очень жёсткими и решительными, когда считают нужным. Проблема в том, что Франция, как и весь Запад подпала под власть социалистов, а с точки зрения социалистов крикливое угнетённое меньшинство всегда право.

Месье Макрон полагает, что причину беспорядков следует искать в компьютерных играх (ссылка). Я не уверен, что президент Франции понимает разницу между Майнкрафтом и Майн Кампфом, однако я уверен, что игры тут ни при чём. Мы наблюдаем стандартный итог насаждения социализма: ненависть и презрение граждан к собственной стране. Похожу апатию мы видели на закате СССР — советский народ так устал, что наша империя разрушилась сама собой, при молчаливом безразличии абсолютного большинства населения.

В современной Франции есть две категории граждан, которых можно назвать для простоты старыми и новыми французами. Старый француз — это, допустим, потомственный парижанин, чьи предки воевали ещё в армии Наполеона. Он работает инженером, является католиком и неплохо обеспечивает свою семью. Новый француз — это, предположим, вчерашний житель Алжира, который живёт на пособие, носит в кармане складной нож и регулярно участвует в мелких криминальных схемах.

Старых французов вот уже несколько десятилетий унижают, грабят, бьют по щекам, заставляют целовать ботинки своим мучителям. Их заставляют отказаться от католичества, от семейных ценностей, от элементарной гордости за то, что они французы. У них забирают деньги, чтобы отдать эти деньги или местным агрессивным бездельникам, которые живут на пособие, или восточноевропейским нацистам.

Что конкретно должен старый француз сейчас защищать? Вот эту изящную француженку с рекламы на фасаде здания Оперы Гарнье (ссылка)? Да гори оно всё синим пламенем, это больше не его страна.

Новые французы, прибывшие во Францию из бывших колоний, ненавидят новую родину прежде всего за свой собственный паразитизм. У них нет особого выбора. Они должны или ненавидеть самих себя, трезво оценивая свой отрицательный вклад в общество, или выдумывать причины, чтобы ненавидеть страну, которая проявляет по отношению к ним несправедливую щедрость. Ненавидеть себя новые французы не хотят, сломать их ещё не удалось. А вот ненавидеть Францию очень легко — достаточно вспомнить, что во Франции сверху насаждают идеологию срамцов.

Новые французы видят: старая Франция выродилась и деградировала, она погрязла в пороке и убивает саму себя. Коренное население — отвратительные перверты, которые находят странное удовольствие в том, чтобы уничтожать свою собственную культуру и пресмыкаться перед паразитами. С точки зрения новых французов, чем быстрее они заберут власть в этой больной стране, тем лучше будет для всех.

Повторюсь, корень проблемы следует искать в социализме. Суть социализма состоит в защите угнетённых меньшинств — или, точнее, в том, чтобы перевернуть естественную пирамиду с ног на голову в соответствии с известным лозунгом, «кто был никем, тот станет всем». Идея в том, чтобы уровнять здорового с больным, работающего с бездельником, умного с глупым. Уровнять самым примитивным механистическим способом: отнять у того, у кого есть, и отдать тому, у кого нет.

Если бы не социалисты, то Франция здорового человека могла бы выглядеть примерно так.

1. Радужные утехи полностью легальны, как в любой нормальной стране, однако их реклама полностью запрещена. Парады гордости запрещены, пропаганда в школах категорически запрещена. Появление гомункулов в фильме автоматически означает маркировку 18+. Э-ге-гей романсы в видеоиграх запрещены. Клубы для своих работают без вывесок и без рекламы, вход туда строго по паспорту, для членов клуба. Трансформеры преследуются как опасная секта, за попытку вовлечения в секту — длительный тюремный срок.

2. Католичество — официальная религия Франции. Каждый новоприбывший даёт клятву относиться к католичеству с уважением. В школах пару часов в неделю идут профильные уроки. За оскорбление чувств верующих — строгое наказание. Религии на законодательном уровне имеют разные права: у католичества прав значительно больше, а у остальных религий (включая атеизм и марксизм) значительно меньше. Занимать высшие должности в стране имеют право только католики.

3. Миграция приветствуется, но при условии соблюдения нескольких требований. Первое — мигрант сдаёт экзамен по французскому языку и по французской культуре. Пока не сдаст, не имеет права пересекать границу или выходить из лагеря для мигрантов. Второе — до получения гражданства мигрант должен платить повышенные налоги. Любое сколько-нибудь серьёзное правонарушение — повод задуматься о депортации нарушителя. За участие в любых протестах — немедленная депортация с пожизненным запретом на въезд в страну.

4. Развитая социалка — только для тех, кто не может работать в силу возраста, состояния здоровья или необходимости заботиться о близких. Не хочешь работать? Государство выделит тебе бесплатный обед, чтобы ты не голодал, и предоставит базовую медицинскую помощь. Также тебе оплатят на три месяца койку в дешёвом хостеле. На этом всё: как сказано в Библии, «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

Список можно продолжить, но вы уже поняли идею. Она заключается в последовательном отказе от социализма, то есть от принудительного уравнивания и от целования ботинок меньшинствам. Обеспечить гражданам право на труд, накормить горячим супом, защитить от травли — да, это долг любого цивилизованного государства. Идти дальше, давать меньшинствам расширенные права — нет. У доброго католика, отца семейства и хорошего инженера, должно быть больше прав и возможностей, чем у приезжего уголовника с радужным браслетом на запястье. Это не угнетение меньшинств, это норма.

К сожалению, шансы на отказ от социализма у Франции очень малы. Во-первых, она слишком далеко продвинулась по этому пути, и меньшинства свои завоевания так просто не отдадут. Во-вторых, старые французы стали жалкими и беспомощными, они воспринимают своё положение людей второго сорта как нечто естественное. В-третьих, Франция не является самостоятельным государством, а её сюзерен, США, на реформы такого рода разрешения не даст.

Что будет с Францией дальше, не вполне понятно. С одной стороны, поджоги и разрушения — славная традиция свободолюбивых галльских петухов, у них каждый год что-то подобное, хоть и в меньших масштабах. Скорее всего, будет как обычно, то есть побуянят и успокоятся.

С другой стороны, на системную проблему социализма, которую я обрисовал выше, сейчас наложились экономические сложности. Жёлтые жилеты вышли пять лет назад на улицы не от хорошей жизни: многие французы погружены в безнадёжную бедность и не могут свести концы с концами. С того времени экономические проблемы только усугубились, при этом весь прошлый год Францию под предлогом помощи Украине безжалостно доили американцы. Францию можно сравнить с сильно пьющим человеком, у которого прихватило сердце на выходе из недельного запоя. Скорее всего, всё будет нормально: вызовут Скорую, откачают, отлежится в постели, снова начнёт потихоньку ходить в магазин. Но, может быть, врачи не справятся. А если пациент не изменит образ жизни, то рано или поздно очередной инцидент закончится плохо.

Впрочем, как бы мне ни было жалко старую Францию, которую я искренне любил, Жюль Верн и Луи де Фюнес уже давно не с нами.

Возможно, России стоит оказать мирным протестующим гуманитарную помощь. Например, начать поставлять им танки и гранатомёты, что совершенно точно не сделает нас стороной конфликта. Напомню, Франция — тюрьма народов, стонущих под властью захватчиков из Иль-де-Франс. Полагаю, всем будет гораздо лучше, если угнетённые народы освободятся, и карта Франции будет выглядеть исторически справедливо, примерно вот так: