Овнам пора пользоваться своими талантами: Таро-прогноз на первую неделю июля

Согласно карте «Четверка кубков», в первую неделю июля многие люди ощутят небольшой упадок сил, из-за чего появится апатия и нежелание что-либо делать. Чтобы выбраться из этого состояния, рекомендуется пересмотреть свои сильные и слабые стороны, похвалить себя за то, чего уже удалось добиться, а также грамотно оценить текущее материальное положение. Не бойтесь взять небольшую паузу, чтобы набраться энергии и скорректировать планы на будущее – это лучше, чем работать из последний сил.

Овен

Согласно карте «Императрица», ближайшие события в жизни Овна будут протекать достаточно неспешно, однако для волнения нет причин. Успех придет к тем представителям огненной стихии, что внимательно следят за развитием событий.

О том, что неделя окажется идеальной для укрепления взаимоотношений, говорит карта «Влюбленные». Решения, которые вы примите в ближайшие дни, помогут вам преодолеть любые трудности.

«Маг» в раскладе Таро говорит о том, что возможности Овна для самореализации практически безграничны. Не забывайте пользоваться своими талантами, чтобы привлечь в жизнь благоприятные события и новые знакомства.

Телец

Картой завершения и освобождения для Тельца на этой неделе стала «Смерть». Не нужно пугаться зловещего названия аркана, ведь на самом деле он просто призывает оставить за спиной все, что себя изжило.

Перемены, которые обязательно приведут представителя созвездия к лучшей жизни, описывает карта «Сила». В настоящий момент крайне важно развиваться и познавать что-то новое для достижения успеха в будущем.

А вот «Императрица» сулит плавное развитие событий, а также призывает не торопиться с принятием важных решений. Просто наслаждайтесь каждым прожитым днем и не задумывайтесь о том, что будет завтра.

Близнецы

Если верить карте «Луна», в конце недели Близнецам предстоит получить неожиданную информацию, которой следует распорядиться с умом. Также аркан призывает начать работать над собой и не впадать в отчаяние.

Простую и приятную неделю описывает карта «Сила». Главное – не бойтесь перемен и просто продолжайте работать над теми проектами, которым уже было уделено много внимания.

Аркан «Умеренность» предупреждает, что в погоне за счастьем очень легко наделать глупые ошибки. Вдумчивый анализ происходящего поможет преодолеть невзгоды и найти оптимальный путь для достижения успеха.

Рак

«Иерофант» напоминает Раку о том, что важно проявлять ответственность и расставлять приоритеты. Также аркан говорит, что в сложной ситуации можно всегда рассчитывать на помощь родственников.

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Карта «Повешенный» призывает представителя водной стихии проявить самообладание. Воспитав уверенность в собственных силах, вы начнете принимать решения, которые приведут вас к лучшей жизни.

«Солнце» – символ успеха и победы над слабостями. Если в вашей жизни произойдет что-то хорошее, то не забудьте поделиться своей радостью с родными и близкими – им это сейчас очень пригодится.

Лев

Для представителей огненной стихии новая неделя принесет жажду к знаниям – предсказание по карте «Иерофант». Обязательно обратитесь за помощью к мудрым наставникам, чтобы не тратить время на решение простых задач.

О том, что на новой неделе Льву предстоит заняться самопознанием, говорит и карта «Умеренность». Пройдите путь к успеху с гордо поднятой головой, не сетуя на неудачи и несправедливость.

Символом долгожданных обновлений для Льва стала карта «Смерть». Отныне представитель знака, подобно мифическому фениксу, сможет возродиться из пепла и воспарить в небо.

Дева

«Повешенный» предупреждает Деву о том, что она может оступиться, если продолжит халатно относиться к своим обязанностям. Сосредоточьтесь на работе, если не хотите, чтобы удача от вас отвернулась.

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Аркан «Сила» говорит о том, что добиться счастья можно только путем преодоления трудностей. Настала пора взять жизнь в свои руки и устремиться вперед к светлому будущему.

Освобождение от сложных задач для тех, кто не привык сидеть сложа руки, обещает карта «Суд». Также аркан напоминает, что важно проявлять честность, чем бы вы не занимались.

Весы

Символом скорого достижения целей для Весов стала карта «Мир». Также аркан указывает на возможность наладить отношения с близкими родственниками или второй половинкой.

«Колесница» говорит о том, что представители стихии Воздуха смогу сорвать куш, если не будут сомневаться в своих силах. Главное – не перетрудитесь, находясь всего в одном шаге от заветной победы.

«Освобождение» от тягот и невзгод Весам обещает карта «Смерть». Настала пора извлечь ценные уроки из совершенных ошибок и начать новый жизненный этап, который обязательно будет благоприятным.

Скорпион

Символом искушений для Скорпиона выступает карта «Дьявол». Если представитель водной стихии не станет попадаться на провокации, то сможет значительно улучшить свою репутацию в обществе.

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О том, что Скорпиону на этой неделе понадобится все его самообладание, говорит карта «Колесо фортуны». Совет аркана – не торопитесь с принятием ответственных решений, чтобы не упустить важное.

Мудрость, которая придет вслед за принятием судьбоносных решений, описывает карта «Императрица». Чтобы не ошибиться, внимательно проанализируйте всю имеющуюся у вас информацию.

Стрелец

«Отшельник» среди старших аркан говорит о том, что Стрельцам следует взять паузу, чтобы как следует оценить результаты недавней работы. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем избежать досадных ошибок.

Не самое простая неделя ждет представителей стихии Огня, согласно карта «Смерть». О себе дадут знать события прошлого, которые не отпустят вас, пока вы не поставите точку в важных вопросах.

«Дьявол» напоминает, что избежать трудностей будет куда проще, если не потакать вредным привычкам. Постарайтесь пройти с честью испытание воли, чтобы сохранить самообладание и репутацию.

Козерог

Оставить прошлое позади и открыть дверь чему-то новому Козерога призывает карта «Повешенный». Впоследствии вам будет гораздо проще достигать поставленных целей, если вы расширите свой кругозор.

Напоминанием об ответственности для представителя стихии Земли стал аркан «Колесница». Распрощайтесь с негативом и станьте лучшей версией себя – человеком, который может все.

Для Козерога «Смерть» говорит о том, что не стоит тянуть кота за хвост, когда речь идет о принятии ответственных решений. Также аркан призывает завершить токсичные отношения.

Водолей

Перемены к лучшему для Водолея символизирует карта «Суд». Отныне ничто не помешает представителю стихии Воздуха добиться поставленной цели и исполнить заветное желание.

Символом освобождения от тревог и забот стала карта «Правосудие». Также аркан указывает на возможность поставить обидчиков на место и даже получить от них солидную компенсацию.

Картой высшего провидения для Водолея стала «Звезда». Согласно данному аркану, представитель созвездия находится под покровительством божественных сил, так что ему не стоит сворачивать с намеченного пути.

Рак

Сосредоточиться на выполнении важных задач Рыб призывает карта «Иерофант». Если вы продолжите отвлекаться на малозначительные вещи, то рискуете так и не добиться желаемой цели.

О том, что рыбам может понадобится ответственность на этой неделе, говорит «Отшельник». Если вы взгляните на ситуацию под другим углом, то сможете найти оригинальный способ избавления от проблем.

Позитивные изменения, которые наполнят жизнь Рака смыслом, описывает карта «Мир». Главное – проявите спокойствие и рассудительность, а также не бойтесь исполнить свои самые смелые мечты.