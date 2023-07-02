Рыбы-великаны с севера: Как полярные виды становятся самыми крупными в океане

Оказывается, полярные рыбы, обитатели холодных просторов северных морей, скрывают в себе интересные особенности, которые делают их непохожими на своих тропических сородичей. Согласно новому исследованию ученых из австралийского Университета Монаша, риск смерти у полярных рыб значительно ниже, чем у рыб, обитающих в тропических водах. Это приводит к тому, что полярные рыбы созревают медленнее, достигают больших размеров и лишь затем приступают к размножению, оставляя значительно больше потомства.

Фото из открытых источников / На фото гренландская полярная акула, живущая до 500 лет

Исследователи детально изучили особенности развития и выживаемости 47 видов морских рыб, анализируя данные о массе при рождении, скорости роста и риске смерти. Удивительный факт заключается в том, что обитатели тропических морей имеют смертность на 80 процентов выше, чем у полярных рыб, живущих в низких температурах. Этот уникальный фактор обеспечивает полярным рыбам возможность жить дольше и тратить больше времени на рост и развитие, перед тем как начать процесс размножения.

Причиной подобной разницы в выживаемости и стратегии размножения является сложный баланс различных факторов. Увеличение размеров тела полярных рыб позволяет им производить больше икры, что делает размножение в более поздние сроки более выгодным. Тем не менее, это также повышает риск смерти до достижения половой зрелости. Таким образом, время начала размножения для полярных рыб становится результатом сложного взаимодействия различных факторов.

Согласно исследованию, полярные рыбы имеют значительно меньший риск смерти, что позволяет им тратить все свои ресурсы на рост и развитие, включая увеличение размеров. В результате они становятся крупнее и добираются до половой зрелости позднее, чем их тропические собратья.

Это открытие вызывает интерес и удивление, поскольку оно свидетельствует о том, что приспособление к экстремальным условиям северных морей оказывает значительное влияние на эволюцию и развитие полярных рыб. Они не только приспосабливаются к низким температурам, но и разрабатывают сложные стратегии выживания, которые позволяют им добраться до впечатляющих размеров и обеспечить высокую продуктивность потомства.

Исследование Марианы Альфарес-Норьега и ее коллег привлекает внимание научного сообщества и ставит перед ним новые вопросы. Дальнейшие исследования могут помочь нам расширить наше знание о полярных рыбах и их фантастическом мире, а также помочь в разработке стратегий для сохранения их видового разнообразия в условиях изменяющейся климатической среды.