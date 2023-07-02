Доктор Михеева объяснила, как лечить укусы ос и пчел

Терапевт Екатерина Михеева утверждает, что не следует выдавливать яд из этих жал. По словам доктора, после укуса осы, шершня или пчелы могут возникнуть неожиданные аллергические реакции из-за того, как иммунная система реагирует на токсин, попавший в кровь.

Иммунная система может вырабатывать вещества, которые вызывают аллергическую реакцию. Реакция организма может быть тяжелой, с такими симптомами, как лихорадка, тошнота и тахикардия. Она также может вызвать проблемы с дыханием, например, синдром Квинке или астматический статус. Доктор Михеева отметила, что не рекомендуется пытаться удалить яд.

Место укуса можно обработать перекисью водорода и использовать пакет со льдом, чтобы охладить область вокруг укуса. В продаже имеются антигистаминные препараты.