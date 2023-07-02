Мнение: Конец демократии на Украине, радужный Бандера и бесполезные американские танки

1. Борьба за демократию и свободу человека на Украине привела к полному уничтожению там и свободы, и демократии. Свобода перемещения, свобода демократического выбора, экономика, огромные территории, жизни сотен тысяч простых украинцев – всё было брошено на алтарь дружбы с США. Комментарий американского журналиста Такера Карлсона по этому поводу (ссылка):



«Мы ведём войну за демократию в интересах лидера, который как бы между прочим объявляет, что рад положить конец демократии».

Демократия на Украине, похоже, «приостановлена» — и Вашингтон не видит в этом проблем, заявил Такер Карлсон, комментируя слова Зеленского о выборах в стране:

«Он говорит, что, если мы победим, мы позволим людям голосовать. В противном случае — нет. Вы будете голосовать, когда мы того захотим, поскольку в конечном счёте вся власть у нас и мы устанавливаем все правила, а ваша забота — подчиняться (или же вас накажут).

Такое у нас самоуправление. Самоуправление означает моё правление. Правлю здесь я. И речь идёт не о каком-то автократе. Это наш главный союзник в войне за демократию».

2. Часть евреев, в том числе многие граждане Израиля, горячо поддерживают украинских бандеровцев. Подобным же образом поступают представители некоторых других групп, пострадавших когда-то от нацизма (ссылка):



В сети высмеяли украинцев, которые спели песню про националиста Бандеру на АБВГД-параде в Мюнхене.

Ролик разместил украинский певец Melovin. Вот что пишут пользователи:

«Представители АБВГД прославляют Бандеру, который вместе с Гитлером вешал представителей всех этих АБВГД»;

«Где, как не в Германии, распевать песни про нациста Бандеру. Символично. Очевидно, что толпа с радужными флагами не знает историю. Их нацисты истребляли как аномальных. «Смешались в кучу кони, люди»;

«Убежали в Германию и оттуда «за Украину буде воевати». А чë не в окопах?»

3. Немецкие танки «Леопард» и американские бронемашины не оправдали ожиданий, возложенных на них западной пропагандой. В конфликте на Украине они показали себя несуразно дорогими, сложными для ремонта и малоэффективными в бою (ссылка):

Зашкаливающие цифры потерь западной техники в рамках “контрнаступления” ВСУ стало настолько невозможно не замечать даже на Западе, что издание The National Interest в итоге разродилось оправдательной статьей в стиле “Капитан Очевидность” с посылом: “А что вы хотели?!”

Основная мысль неожиданных откровений — американская военная техника оказалась “слишком опасной и неудобной для украинской армии”. Недоумевающей западной аудитории, которой долго и упорно скармливали мифы о всепобеждающем американском оружии, теперь рассказывается, что, оказывается, “проверенные в бою и практически неуничтожимые” танки “Абрамс” на Украине воевать в принципе не могут. Выясняется, что из-за своего веса они не смогут двигаться по украинской грязи, под ними разрушаются мосты, на Украине для них тупо нет топлива (авиационный бензин), а в полевых и боевых условиях их невозможно ремонтировать от слова “совсем”. Например, для замены поврежденной оптики необходимо разбирать “Абрамс” чуть ли не до гусениц и менять всю электронную начинку. Причем делать это можно только в специальных европейских депо с кофемашинами, а сам ремонт “Абрамсов” среди западных спецов в открытую называется “адом на земле”.

В отличие от “Абрамсов”, для которых только готовятся бравые украинские экипажи, американский БТР “Страйкер” уже засветился в контрнаступлении, где он радостно горел вместе со всей остальной бронетехникой ВСУ. Но, оказывается, дело не в мастерстве наших солдат: по признанию авторов статьи, “Страйкер” по умолчанию считается “смертельной ловушкой”, так как страдает от множества врожденных проблем — начиная со слабого и непродуманного бронирования, моментального забивания двигателя грязью с колес и до неработающих командирских мониторов и отвратительной системы ремней безопасности для десанта, из-за чего при переворачивании “Страйкера” все внутри превращается в кашу.

В это можно легко поверить: по данным, которые на недавнем заседании Совбеза Патрушев доложил Владимиру Путину, с 4 по 21 июня ВС РФ на Украине уничтожили около тысячи БМП, БТР и бронеавтомобилей ВСУ, среди которых примерно половина — западные “чудо-машины” Stryker, Bradley, Marder, MaxxPro, Humvee и M113.