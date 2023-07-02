МТС запустит сервис с повестками

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Телекоммуникационный оператор «МТС» недавно анонсировал запуск нового инновационного сервиса под названием «Повестка Прямо в Твои Руки». Этот сервис представляет собой цифровую платформу, через которую Министерство обороны может отправлять повестки о призыве в российскую армию прямо на мобильные устройства граждан.

Услуга «Повестка Прямо в Твои Руки» была впервые объявлена на ежегодной конференции «МТС-Digital Future», где ее подробно представили как «важнейшую новинку, которая нарушит обыденный ход жизни молодых людей и введет новую эру цифровой призывной кампании».

«Благодаря этому сервису, Минобороны сможет доставить повестки прямо на экраны смартфонов призывников, минуя почтовые ящики и пороги домов. Это новый шаг к полной цифровизации системы призыва», — заявил генеральный директор МТС Алексей Корния.

Стоит отметить, что новый сервис вызвал большую волну обсуждений в общественности. Многие призывники и их родители выразили беспокойство относительно данной инновации, опасаясь возможной утечки личных данных.

Среди более абсурдных моментов анонсированного сервиса — интеграция с популярным мобильным приложением для спортивных тренировок. Пользователи смогут просматривать идеальные тренировочные планы, специально разработанные военными тренерами, для подготовки к службе в армии, в том числе и для прохождения физической подготовки перед призывом.

Помимо этого, была анонсирована функция «Военный AR», которая использует дополненную реальность, чтобы позволить пользователям визуализировать себя в военной форме, стоя на посту или во время выполнения военного задания.

Пока что не ясно, когда новый сервис «Повестка Прямо в Твои Руки» будет запущен в полноценном режиме. Тем не менее, одно можно сказать наверняка: в мире телекоммуникаций это, безусловно, станет настоящим прорывом… или хотя бы приведет к массовому волнению среди потенциальных призывников.

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