Как устранить отек лица при аллергии на пух: аккупрессура, панорамные очки и не только

Летом мы часто страдаем от аллергии на пух. Одна из проблем, которая возникает в таком случае, – отек лица. Кроме того, при аллергии появляется насморк и першение в горле.

Борьба со всеми этими симптомами является достаточно сложной и изнуряющей. Есть много причин, по которым может возникнуть отечность лица при сенной лихорадке. Это может быть из-за скопления жидкости или по причине слезотечения.

Есть несколько действенных и довольно простых способов, как можно избавиться от отечности. Однако, прежде применять их, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим доктором.

Предотвратить возникновение реакции

Очень важно постараться минимизировать контакт с пухом, чтобы предотвратить возникновение негативной реакции.

В сезон появления тополиного пуха лучше всего держать окна и двери закрытыми. Также следует сушить вещи в помещении. Это позволит предотвратить налипание на них пуха.

Если приходится длительное время находиться на улице, стоит сразу же по возвращении принять душ. Также нужно мыть животных после прогулки на улице.

Носить панорамные очки

Это приспособление обеспечивает защиту глаз. Можно выбрать большие солнцезащитные очки. Это позволит также обеспечить дополнительную защиту от вредного ультрафиолета.

Акупрессура

Точечный массаж — это очень эффективный метод облегчения и лечения многих симптомов, которые возникают при аллергической реакции, будь то на пух или другие варианты аллергии, связанные с симптомами сенной лихорадки.

Стоит работать с точками акупрессуры головы, чтобы помочь избавиться от симптомов сенной лихорадки. Нажимать на точки нужно плавно и не слишком сильно. Нужно нажимать и отпускать столько раз, сколько нужно. Лучше всего начинать проводить эту процедуру утром и продолжать в течение дня.

Защитить нос

Одной из ключевых областей, которая больше всего страдает в сезон сенной лихорадки, является нос. Он становится красным и воспаленным, а также появляется насморк. Стоит использовать противовоспалительный спрей для носа, чтобы уменьшить отек и воспаление.

Также важно защитить уязвимую, сухую и раздраженную кожу при при помощи защитного крема, который нужно нанести вокруг носа, на щеки и область вокруг глаз.

Успокоить кожу

Стоит отказаться от агрессивных веществ или того, что раздражает кожные покровы. Следует выбирать успокаивающие ингредиенты. Стоит применять мягкое очищающее средство с керамидами, создающими барьер. Затем гиалуроновую кислоту и увлажняющий крем.

Применение прохладных компрессов

Использование прохладных компрессов для кожи и глаз может уменьшить дискомфорт и отек. Есть множество замораживаемых и гелевых масок для глаз, которые могут помочь справиться с проблемой. Также можно использовать криошарики для быстрого облегчения симптомов. Холод помогает уменьшить приток крови к лицу, что позволяет устранить воспаление и уменьшить зуд.

Безрецептурные средства

Есть множество безрецептурных средств, которые также могут помочь при аллергии на лице. Принимать антигистаминные препараты стоит начинать до начала сезона сенной лихорадки, чтобы более эффективно подавлять иммунную реакцию. Однако все применяемые средства должен рекомендовать только доктор.

Также стоит регулярно промывать пораженный участок солевым раствором, чтобы удалить аллергены, и использовать бальзам вокруг ноздрей.