Рогозин предложил в России отключить GPS

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил полностью заблокировать сигналы системы навигации GPS и отключить работающие на территории России её станции. Об этом сообщает Ferra.ru.

Фото из открытых источников

Рогозин считает, что России необходимо основательно пересмотреть свою политику в области навигации и полностью положиться на собственную систему позиционирования ГЛОНАСС. По его мнению, станции системы GPS на территории России следует немедленно отключить, а работу американской навигационной системы блокировать повсеместно.

Возможные последствия такого решения вызывают сомнения и опасения у некоторых экспертов. Однако Рогозин уверен в том, что Россия готова к полному переходу на ГЛОНАСС. Он отмечает, что ГЛОНАСС – это полностью развернутая система позиционирования, чей сигнал принимают смартфоны и автомобильные навигаторы во всем мире. Это позволяет России стать полностью независимой в области навигации и защитить свои интересы.

GPS является важной системой для глобальной навигации, а отключение его сигнала на территории России может повлиять на различные отрасли, включая авиацию, морскую навигацию и прочие сферы, где надежное позиционирование играет важную роль.

ГЛОНАСС, российская система позиционирования, разработана с целью обеспечения независимости страны в области навигации. Она предоставляет точное и надежное позиционирование в любой точке мира и является важной составляющей российского космического комплекса.

Система ГЛОНАСС уже широко используется в России и других странах, и ее сигнал принимается множеством устройств, включая смартфоны, автомобильные навигаторы, а также применяется в военных и коммерческих целях. Переход на полное использование ГЛОНАСС мог бы укрепить позиции России в мировой системе навигации и способствовать развитию отечественных технологий в этой области.