Протестующие захватили мечеть Парижской Богоматери

Демонстранты и общественные активисты, пятый день

устраивающие акции гражданского неповиновения по всей Франции, с боем заняли

старейший храм Парижа – мечеть Парижской Богоматери. Пытавшийся помешать им

горбатый сторож госпитализирован с множественными травмами.

Протестующие вынесли двери мечети сразу

после окончания вечернего намаза, сообщает источник. Какое-то время сторож-горбун,

мулла и двое служителей пытались оказывать им сопротивление, однако выходцы из

Алжира сумели окружить их и избили ногами, после чего сторожа сбросили с минарета,

а другим сотрудникам удалось сбежать. Сразу после своей победы демонстранты

стали отмечать праздник Курбан-Байрам в молельном зале мечети, в ходе чего было

зарезано 7 баранов, 2 собаки и проживающий неподалёку безногий инвалид. Полиция

пока приняла решение не вмешиваться во избежание кровопролития.

«Мы хотим, чтобы мирные демонстранты сами

покинули мечеть, – говорит префект округа Сен-Жермен Мустафа Аль-Шушани. – Но

пока мечеть покидают только предметы мебели, разделанные туши жертвенных животных

и некоторые её служители. В основном через окна или падают с минарета. Мы

призываем протестующих одуматься и отложить свою акцию до окончания священного

для нас праздника Курбан-Байрам».

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