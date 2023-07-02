Протестующие захватили мечеть Парижской Богоматери
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Демонстранты и общественные активисты, пятый день
устраивающие акции гражданского неповиновения по всей Франции, с боем заняли
старейший храм Парижа – мечеть Парижской Богоматери. Пытавшийся помешать им
горбатый сторож госпитализирован с множественными травмами.
Протестующие вынесли двери мечети сразу
после окончания вечернего намаза, сообщает источник. Какое-то время сторож-горбун,
мулла и двое служителей пытались оказывать им сопротивление, однако выходцы из
Алжира сумели окружить их и избили ногами, после чего сторожа сбросили с минарета,
а другим сотрудникам удалось сбежать. Сразу после своей победы демонстранты
стали отмечать праздник Курбан-Байрам в молельном зале мечети, в ходе чего было
зарезано 7 баранов, 2 собаки и проживающий неподалёку безногий инвалид. Полиция
пока приняла решение не вмешиваться во избежание кровопролития.
«Мы хотим, чтобы мирные демонстранты сами
покинули мечеть, – говорит префект округа Сен-Жермен Мустафа Аль-Шушани. – Но
пока мечеть покидают только предметы мебели, разделанные туши жертвенных животных
и некоторые её служители. В основном через окна или падают с минарета. Мы
призываем протестующих одуматься и отложить свою акцию до окончания священного
для нас праздника Курбан-Байрам».
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