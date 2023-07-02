Дельфины, разливной алкоголь и возвращение бабушки «Аськи»

Чего лишили россиян за последние две недели.

Иностранные мессенджеры

Госдума в третьем чтении приняла закон, подразумевающий введение штрафов до 700 тыс. руб. для госслужащих за использование иностранных мессенджеров. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Согласно статье 13.11.2 КоАП штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. руб.

Роскомнадзор относит к иностранным девять мессенджеров:

Discord,

Microsoft Teams,

Skype for Business,

Snapchat,

Telegram,

Threema,

Viber,

WhatsApp

китайский WeChat.

Фактически это все существующие мессенджеры в мире. И все они запрещены. И чем тогда пользоваться чиновникам? Кроме «VK мессенджера», рекомендованного Минпросвещения для школ в октябре прошлого года, больше ничего не остается. Ну или вспоминать бабушку «Аську».

Как объяснял зампред комитета Думы по информполитике Антон Горелкин, госслужащие смогут продолжать использовать зарубежные мессенджеры в личных целях и иногда для рабочей коммуникации, но предоставлять государственные или муниципальные услуги, а также выполнять госзаказы и муниципальные задания через эти ресурсы им запрещено. По словам депутата, законопроект нужен, в том числе, для того, чтобы «сместить акценты» в сторону отечественных альтернативных платформ (голубиная почта?).

Однако в пресс-службе парламента появились уточнения:

«Речь идет об их [мессенджеров] использовании для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями».Всемирный фонд дикой природы*

Генпрокуратура признала деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ нежелательной. За участие и спонсирование работы фонда теперь наступает ответственность. Российский Всемирный фонд природы сообщил, что разрывает все отношения с иностранной организацией, отказывается от логотипа с пандой и продолжает работу.

Чем прокуроры объяснили свое решение? Вот что сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры:

«Так, под предлогом сохранения окружающей среды «WWF» ведется деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».

Ну да, мешают губить уникальную природу…

Эта новость обрадовала первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова: «Удалили паразита — нормальная гигиена, ничего страшного». Теперь настоящие паразиты смогут уничтожать природные заповедники, загрязнять реки и озера, уничтожать краснокнижных животных и экосистемы втихую.

Без прав за пьяную езду

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамен и получать права гражданам, которых подвергли административке за вождение в нетрезвом виде.

Но не только их. Также предлагается запретить сдавать на водительские права и получать их тем, кто уже был лишен права на управление автомашиной и не вернул водительские права вовремя. Тут намечается рифма с уклонистами от армии…

Дельфины и лошади

Все тот же первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов предложил запретить использовать лошадей для зрелищных мероприятий.

«Животные страдают зимой от холода, летом от зноя — без воды, без должного ухода. Я предлагаю вот такую эксплуатацию в границах населенных пунктов, если это не служебные животные, запретить».

Одновременно с этим парламент принял законопроект о запрете поимки морских млекопитающих (дельфинов, китов, тюленей) для использования их в учебных и культурно-просветительских целях.

Вот что говорится в пояснительной записке к законопроекту:

«Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями».

Монополия маркетплейсов

22 июня Госдума во втором чтении приняла законопроект, «направленный на борьбу с монополистической деятельностью маркетплейсов и агрегаторов». Инициатива вводит понятие «сетевой эффект» и распространяется на крупные онлайн-платформы, выручка которых превысила два миллиарда рублей за год. Тут надо ожидать разъяснений правительства, чем это обернется в реальности, кроме «сетевого эффекта» и эффекта роста цен.

Разливной алкоголь

«Мистер Сидр» подвиг комитет Государственной думы по экономической политике установить минимальные розничные цены на пиво и сидр, а также запретить продажу спиртного в разлив.

В Думе предложили сформировать реестр дистрибьюторов алкоголя, а также разработать новые стандарты и заменить понятие «пивной напиток» на «пиво специальное». Авторы материала добавили, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовит законопроект, в соответствии с которым оборот метанола будет также проконтролирован, с созданием аналогичного реестра.

Чем «пивной напиток» будет отличаться от «пива специального» — не уточняется.

Иностранные НПО

Госдума приняла законопроект об ответственности за участие в деятельности не зарегистрированных в Минюсте иностранных неправительственных организаций. Авторы инициативы предложили разрешить деятельность на территории РФ только тем НПО, у которых есть официальная регистрация в Минюсте.

Соответствующий реестр будет размещен на сайте ведомства.

Участие в работе организации, отсутствующей в нем, будет караться административно и уголовно.

Для физических лиц штрафы составят 5 тыс. руб. Для юридических — до 100. Два случая привлечения по административной статье в течение года дадут повод уже для возбуждения уголовного дела: за участие в деятельности НПО будет грозить лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию такой деятельности — до трех.

Скоро надо будет создавать реестр реестров.

«Иноагенты» и выборы

Пленум Верховного суда вынес постановление, согласно которому гражданам, признанным «иноагентами», запрещено быть наблюдателями на выборах. Кроме того, им нельзя участвовать в избирательных кампаниях, их теперь нельзя допускать к формированию списка кандидатов.

Но в целом — фантазия запретителей как-то поистощилась: то ли готовят большую гадость, то ли никак не отойдут от испуга, навеянного музыкой Вагнера. Кстати, и про очередные нападки на самокаты забыли…

Макар Ситкин

* Внесен властями РФ в реестр «нежелательных организаций».

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