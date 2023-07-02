 

Игра The Sims 5 будет доступна бесплатно

02.07.2023, 19:15, Разное
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Студия EA и компания Maxis планируют бесплатно раздать последнюю игру The Sims 5. По данным портала The Sims Community Portal, на сайте Maxis Careers появилось описание вакансии, которое описывает ситуацию.

Maxis набирает разработчиков для своей растущей команды. Согласно объявлению о вакансии, компания ищет руководителя отдела монетизации. В объявлении говорится, что сотрудник будет отвечать за The Sims 5 под кодовым названием Project Rene. Глава отдела монетизации будет отвечать за развитие внутриигрового рынка, на котором будут представлены как бесплатные, так и платные предметы.

Sims Community также сообщает, что в The Sims 5 может появиться магазин пользовательского контента. Игра позволит игрокам создавать собственные предметы, а затем продавать их. В статье также упоминается, что The Sims 5 будет распространяться по модели Free to Enter. Неясно, чем эта модель отличается от популярной программы Free to Play.


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