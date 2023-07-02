 

Доктор Андреева назвала 4 витамина для здорового зрения

02.07.2023, 19:15, Разное
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Доктор Ирина Андреева предупредила, что в рационе может не хватать питательных веществ для здоровья глаз. Их здоровье может зависеть от того, что человек ест.

Некоторые диеты, например, с высоким содержанием жиров, связаны с проблемами со зрением, такими как дегенерация желтых пятен. “У многих из нас есть пробелы в питании, потому что мы не съедаем по пять порций фруктов и овощей в день”, – говорит Ирина Андреева. Четыре витамина и минерала были рекомендованы врачом для поддержания здорового зрения: витамин С, витамин Е, медь, цинк.

Витамин С, медь и витамин Е помогают защитить клетки от окислительного повреждения, а цинк поддерживает нормальное зрение. С возрастом рацион может не обеспечивать всеми питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья. Витамины С, Е и медь являются антиоксидантами, которые могут компенсировать эти негативные эффекты.


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