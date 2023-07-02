Мнение: Полностью российская «Ласточка», наценка на отечественные авто и автомобили Руссо-Балта

1. Ещё одна веха в импортозамещении. Россия теперь сама, без немецкого участия, начала производить импортные электропоезда на основе платформы Siemens Desiro (ссылка):



Завод “Уральские локомотивы” (входит в “Синара — Транспортные машины”, СТМ) построил первый полностью российский электропоезд “Ласточка”, следует из сообщения первого заместителя гендиректора по технологической политике Виталия Брексона в соцсети “ВКонтакте”.

Брексон опубликовал фотографию новой “Ласточки” на путях для динамических испытаний. Поезд окрашен в красно-черно-серые цвета, на нем логотип РЖД и надпись “ЭС104-001”. Цифры “001” означают первый поезд.

Такая высокая скорость локализации связана с тем, что “Ласточка” и без того была сильно локализована. Так что никаких сомнений в том, что мы можем ее производить самостоятельно у меня не было. Одна интрига – каким будет новое название, если его изменят.

2. Автолюбители попросили правительство установить потолок наценки на отечественные авто по сравнению с их себестоимостью (ссылка):



Национальный союз защиты прав потребителей выступил с предложением установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации председателю правительства Михаилу Мишустину.

По мнению главы союза Павла Шапкина, вполне возможно увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. «Разница между ними должна составлять не более 15 процентов», — уверен он.

По словам Шапкина, эти меры позволят исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. При этом он подчеркнул, что в мире не практикуют установление предельных цен на автомобили, но в России аналогичный механизм используют на табачном рынке.

Лично я не вполне понимаю, почему проблему надо решать именно так. Буйство автодилеров — зона ответственности автозаводов. Если бы автозаводы лишали дилеров лицензий за чрезмерные накрутки, проблема решилась бы сама собой. Почему автозаводы глупят, отдавая несуразно большую долю своей прибыли дилерам, для меня загадка — возможно, в комментариях кто-нибудь пояснит.

3. Блогер blog-10101 выложил у себя буклет “Автомобили Русско-Балтийскаго вагоннаго завода” 1913 года (ссылка). Помимо автомобилей и вагонов, завод производил ещё и аэропланы (знаменитый «Илья Муромец» конструктора Игоря Сикорского), а также двигатели, молотилки и прочие агротехнические изделия. Автомобилей же выпускалось несколько типов, с четырьмя разными типами кузова, то есть уже была сформирована полноценная продуктовая линейка.

До масштабов производства американской «Форд мотор компани» Руссо-Балту, конечно, было далеко. Однако американская компания открылась в 1903 году, а первые эксперименты Форда со сборкой автомобилей начались ещё раньше, в 1901. Русско-Балтийский вагонный завод занялся производством авто только в 1909 году, и до Первой мировой не успел выйти на хорошие объёмы. К тому же, иностранные производители, вышедшие на рынок раньше, демпинговали по ценам. В 1915 года автомобильный отдел был эвакуирован из Риги в Москву, летом 1917 года завод заработал на новом месте.

Затем произошла революция, которая надолго отбросила назад в том числе и нашу автомобильную промышленность. При нормальном развитии страны массовый автопром мог бы у нас появиться в конце 1910-х, однако из-за революции и разрухи это произошло с огромным запозданием: грузовики АМО в Москве начали выпускаться крупными сериями лишь в конце 1920-х, а легковушки начали производиться на ГАЗе в начале-середине 1930-х (по лицензии всё того же американского Форда). При этом догнать капстраны, в которых автомобиль перестал быть роскошью уже в 1920-х, мы в социалистический период по понятным причинам так и не смогли.