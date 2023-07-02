Илон Маск признался, что полностью сошел с ума после ДТП с российскими бомжами

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Технокороль Илон Маск озвучил сенсационное признание — он полностью сошел с ума после того, как попал в ДТП с группой российских бомжей.

Судя по его рассказу, бомжи оказались непредсказуемо гениальными, и их невероятные идеи по использованию космического мусора в качестве источника альтернативной энергии столкнули Маска с головой в рамки собственного сознания.

«Это было что-то невероятное, — рассказывает Маск, — Они использовали бутылку водки в качестве зеркального конденсатора и старые консервные банки как элементы турбины. Понимание того, что я встретил более изобретательные умы, чем весь мой коллектив SpaceX, заставило меня полностью сойти с ума.»

Подробности этого незапланированного встречного заезда удивительны и причудливы. По словам Маска, всё произошло, когда его электромобиль Tesla Model Z случайно сбил тележку, которую бомжи использовали для перевозки их изобретений.

«Я вполне ожидал, что придется заменить пару деталей после столкновения, — признается Маск, — Но вместо этого я оказался втянутым в 4-часовой семинар по переработке космического мусора. Мне даже предложили стать членом их команды.»

Маск утверждает, что с того момента он беспрестанно трудится над интеграцией их технологий в продукты Tesla и SpaceX. На вопрос, собирается ли он оформить этих бомжей на работу в его компании, Маск ответил: «Если они согласятся на зарплату в виде SpaceX мерча и обедов в кафетерии, то да. Я уверен, что они могут вывести нас на новый уровень.»

Все это вызвало приступы смеха и сомнений среди публики, но Маск настаивает, что это не шутка. «У них есть то, что не удаётся найти многим нашим специалистам в институтах — уникальная искра, способность видеть необычные решения. Да, я полностью сошел с ума, но это сумасшествие меня вдохновляет.»

Как подтверждение его слов, Илон Маск недавно опубликовал на своем аккаунте в Twitter фото старого деревянного сарая с подписью «Новый HQ SpaceX». Странно, забавно, но возможно, в этом есть истина. В конце концов, мы говорим о том же человеке, который запустил автомобиль в космос.

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