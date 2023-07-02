В Китае мужчина 25 лет колол орехи ручной гранатой

В провинции Шэньси (Китай) развернулась совершенно невероятная история, которая покорила воображение многих. Местный житель, мужчина средних лет, уже целых 25 лет использовал орехоколку, не подозревая о ее истинной природе. Оказывается, его доверенное оружие было ничем иным, как ручной гранатой!

Фото из открытых источников

История началась давным-давно, когда обычный житель Китая получил от друга эту металлическую "орехоколку". Он использовал ее в течение многих лет, разбивая орехи и не подозревая о потенциальной опасности, которую она представляла.

Однако, как гласит известная поговорка, "правда всегда выходит наружу". Так и случилось с этим мужчиной. Как-то ему в руки попала брошюра, посвященная различным видам оружия, включая взрывчатку. С изумлением и ужасом он понял, что его старая и предположительно безопасная орехоколка оказывается ничем иным, как ручной гранатой!

Шокированный этим открытием, мужчина немедленно обратился в местный полицейский участок, чтобы отдать им опасное оружие. Полиция провела тщательную проверку и подтвердила, что орехоколка действительно является взрывчатым устройством.

Представители полиции выразили свое восхищение тем, что мужчина не пострадал все эти годы и что никаких аварийных ситуаций не произошло.