 

Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа

02.07.2023, 18:15, Разное
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Смерть мужа стала шоком для Диана Гурцкая. Петру Кучеренко было всего 46 лет – молодой мужчина, жить и жить! Напомним, замминистра образования и науки скоропостижно скончался, возвращаясь из командировки.

По некоторым данным, последние недели перед трагедией супруг Дианы Гурцкая чувствовал себя не очень хорошо – беспокоило здоровье. На обратном пути его состояние ухудшилось, припадок случился прямо в самолете. Воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Минеральных Вод, но было уже поздно.

После похорон Диана Гурцкая 40 дней провела на кладбище у любимого супруга – ходила на могилу ежедневно. Об этом рассказал ее брат Роберт. Он отметил, что останавливал сестру только по понедельникам, так как православному человеку не стоит ходить на погост в этот день, если дома есть ребенок. Напомним, у Петра Кучеренко остался сын Константин. Парню недавно исполнилось 16 лет.

Также, по словам Роберта, Диана очень много общается с мамой покойного мужа – бывает у нее почти каждый день. Женщины утешают друг друга. “Диана старается”, – говорит брат Гурцкая.

Роберт признается, что ему самому тяжело смириться с мыслью о потере Петра. Его дни проходят без интереса и тускло, но он старается быть сильным и не показывать свое состояние Диане и племяннику.


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