Windows 11 замедляет работу компьютеров в семь раз

В марте 2023 года Microsoft начала выпускать обязательные обновления Windows 11, которые резко замедляют работу твердотельных накопителей на некоторых компьютерах. Windows Latest пишет об этом со ссылкой на отзывы пользователей.

Обновления настолько замедляют работу твердотельных накопителей, что пользователи замечают это не только при перемещении огромных файлов, но даже при выполнении базовых задач. Обновления влияют на скорость включения компьютеров и запуск игр. Некоторые пользователи опубликовали скриншоты, демонстрирующие результаты тестирования их SSD до и после обновлений в бенчмарке CrystalDiskMark. В некоторых случаях скорость SSD падает в семь раз, с 7 000 до 1 000 МБ/с.

Windows Latest сообщает, что на производительность ПК влияют обновления Windows под номерами KB5023778, KB5025239, KB5026372, KB5027231 и KB5027303.Точная причина проблемы пока не выявлена. На момент публикации статьи компания Microsoft еще не дала комментариев.