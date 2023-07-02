 

Windows 11 замедляет работу компьютеров в семь раз

02.07.2023, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В марте 2023 года Microsoft начала выпускать обязательные обновления Windows 11, которые резко замедляют работу твердотельных накопителей на некоторых компьютерах. Windows Latest пишет об этом со ссылкой на отзывы пользователей.

Обновления настолько замедляют работу твердотельных накопителей, что пользователи замечают это не только при перемещении огромных файлов, но даже при выполнении базовых задач. Обновления влияют на скорость включения компьютеров и запуск игр. Некоторые пользователи опубликовали скриншоты, демонстрирующие результаты тестирования их SSD до и после обновлений в бенчмарке CrystalDiskMark. В некоторых случаях скорость SSD падает в семь раз, с 7 000 до 1 000 МБ/с.

Windows Latest сообщает, что на производительность ПК влияют обновления Windows под номерами KB5023778, KB5025239, KB5026372, KB5027231 и KB5027303.Точная причина проблемы пока не выявлена. На момент публикации статьи компания Microsoft еще не дала комментариев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В Индии чиновник осушил весь водоем, чтобы найти свой смартфон

03.07 / Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты

03.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Час презрения

03.07 / Цены на электричество в Европе падают до отрицательных значений

03.07 / Мнение: Похороны Яблочкина

03.07 / Рупор кремлевской пропаганды: ЧВК “Вагнер” приостанавливает набор

03.07 / «Это вопрос времени»: пилот ВМС предупредил, что НЛО начнут сбивать самолеты

03.07 / Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России

03.07 / Рынок труда под угрозой: компании должны адаптироваться к искусственному интеллекту

03.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба с позитивной дискриминацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика