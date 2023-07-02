 

Лицензированным СМИ запретили публиковать новости с «выраженным негативным оттенком»

02.07.2023, 17:33, Разное
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Российские лицензированные СМИ больше не смогут публиковать отрицательные новости, выставляющие общественно-политическую обстановку в негативном ключе – соответствующее предписание будет выдано в понедельник, 3 июля, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в регулирующих органах.

Запрет касается любых новостей культуры, спорта, политики и происшествий, имеющих «выраженный негативный оттенок». Если обязательная к публикации «плохая» новость поступила из правительственного органа, её необходимо будет переписать в позитивном ключе самостоятельно.

Новое правило распространяется на новости, опубликованные с 2014 года. Многие редакции уже стали переписывать материалы под новые требования или снимать их с публикации. За невыполнение предписания средства массовой информации будут получать предупреждения, а при регулярных нарушениях произойдёт отзыв лицензии в соответствии с Законом о СМИ.

– Это вынужденная мера для снижения общественной напряжённости в связи с активными попытками информационного влияния со стороны недружественных государств, – пояснил собеседник издания.

Как отмечает газета, новые правила положительно повлияют на повседневную жизнь россиян, социальную обстановку, экономику, а также повысят показатели на производствах и в сельском хозяйстве. В отличие от цензуры, бушующей в западных странах, в нашей стране лишь предпринимаются меры по коррекции информационного фона при полной и безоговорочной поддержке граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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