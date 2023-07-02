 

Тайна кислотно-зеленого канала: Власти Венеции расследуют загадочное происшествие

02.07.2023, 17:01, Разное
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Великолепные воды Гранд-канала, самого известного туристического маршрута Венеции, столкнулись с загадочным явлением. Внезапно воды канала приобрели яркий кислотно-зеленый оттенок. Это не только вызвало шок и удивление у местных жителей, но и привлекло внимание властей, которые сейчас активно расследуют этот удивительный случай.

Фото из открытых источников

Коммунальные службы Венеции были вызваны на экстренное совещание в связи с этим странным феноменом. Одна из первых предположительных версий указывает на возможное вмешательство экологических активистов. В течение прошлой недели они активно занимались раскрашиванием местных фонтанов и водоемов, стараясь привлечь внимание к серьезным проблемам, связанным с окружающей средой. Власти не исключают, что активисты решили привлечь к себе внимание, начав таким образом общественный диалог о проблемах экологии.

Однако, существует и другая версия, которую рассматривают власти. В воды Гранд-канала могло попасть вещество под названием флуоресцеин. Это специальное нетоксичное вещество широко используется для контроля за возможными утечками. Флуоресцеин обладает особенностью светиться при воздействии определенных условий, и именно это свойство придает водам канала насыщенный и почти светящийся зеленый цвет.

В связи с этим загадочным происшествием власти Венеции обещают провести всестороннее расследование. Они намерены выяснить, что именно стало причиной изменения цвета воды и выявить возможных ответственных за это происшествие.


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