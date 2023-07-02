 

Создатели GTA скоро представят совершенно новую игру

02.07.2023, 16:34, Разное
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Американская компания Rockstar Games в ближайшие месяцы анонсирует и запустит ремейк вестерна Red Dead Redemption. ComicBook ссылается на Колина Мориарти, бывшего инсайдера и редактора IGN.

В последнем выпуске своего подкаста Sacred Symbols Мориарти рассказал, что лично видел доказательства нового проекта Rockstar Games. По его словам, проект находится в разработке с момента выхода Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive edition и близок к завершению.

Новая версия игры Red Dead Redemption может выйти уже в августе 2023 года. ComicBook сообщает, что релиз проекта может состояться через один-два месяца после анонса. По словам журналистов, Rockstar Games следовала этой хронологии при ремастеринге Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition. Ремейк Red Dead Redemption получил возрастное ограничение в Южной Корее за день до этого.


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