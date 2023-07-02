Исследователи собираются доказать существование снежного человека в Таиланде

Загадочные отдаленные джунгли Таиланда станут местом новой увлекательной экспедиции под руководством исследователя Тома Бискарди. Целью похода является поиск неуловимого Оранга Пендека, разновидности снежного человека, о котором поступали сообщения из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает einnews.com.

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Встречи с загадочными гоминидами не являются редкими явлениями только для Северной Америки. В различных странах мира, таких как Бразилия, Россия, Австралия и Китай, можно найти сообщения о существовании этих загадочных существ. Теперь к списку стран присоединился и Таиланд.

Том Бискарди далеко не новичок в поисках свидетельств существования снежного человека и решил возглавить экспедицию в тайские джунгли. Он отметил, что по ряду причин этот регион остается малоизученным и сложным для проведения поисков. В отличие от США, где поиск снежного человека превратился в индустрию и доступен даже новичкам, в Таиланде все усложняют погода, рельеф, дикая природа, культурные особенности и политическая обстановка.

«Только команда с нашим более чем 50-летним опытом охоты на снежного человека по всему миру может отправиться в такое приключение», – заявил Бискарди.

В экспедиции Тома Бискарди примут участие опытный трекер и выживальщик Роберт Холмберг, а также исследователь и архивариус Крис Контреарас. В состав руководства экспедицией войдет буддийский монах “Атт”, который обладает жизненно важными культурными знаниями, связанными с наблюдениями снежного человека.

Совместными усилиями с тайскими правительственными чиновниками, академическими лидерами и местными жителями, имеющими опыт наблюдений и встреч, команда надеется создать историческую библиотеку о снежном человеке в Таиланде и предоставить четкие доказательства существования этого загадочного существа.

«Я уверен, что наряду с помощью и вкладом тайских правительственных чиновников, академических лидеров и местных жителей, имеющих опыт рассказов, наблюдений и встреч, экспедиция будет информативной и успешной не только в создании окончательной исторической библиотеки снежного человека в Таиланде, но и предоставит четкие доказательства существования монстра», – сказал Том Бискарди.