 

Минпромторг: Россия будет ускорять глобальное потепление по принципу «пятилетку за три года», пока Запад не снимет незаконные санкции

02.07.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство промышленности и торговли отчиталось о ходе реализации национальной программы «Эффективное противостояние незаконным санкциям», стартовавшей в начале года.

Одолеть Запад помогут заводы – как старые, так и новые.

Ведомство пояснило, что в России есть достаточно производств, чтобы ускорять глобальное потепление по принципу «пятилетку за три года». Старые заводы и так эффективно пробивают озоновый слой, а сравнительно современные производства с начала года проходят модернизацию, чтобы больше воздействовать на планету.

– Наши партнёры много говорили о сотрудничестве в сфере экологии, но никакое сотрудничество не может продолжаться в условиях санкционного давления, – говорится в пресс-релизе. – Выбирая политиков, которые настаивают на санкциях, западный обыватель выбирает глобальное потепление и гибель планеты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Создатели GTA скоро представят совершенно новую игру

02.07 / Исследователи собираются доказать существование снежного человека в Таиланде

02.07 / В Китае разработан новый процессор с использованием искусственного интеллекта

02.07 / Доктор Мясников объяснил гормональными причинами появление опасного жира на животе

02.07 / Темная сторона шоколада: какао-плантации становятся угрозой для лесов и климата

02.07 / Мнение: Кто оккупировал Киев?

02.07 / Илон Маск: содержимое «подзамочных» аккаунтов Twitter станет достоянием общественности, если их владельцы не купят подписку

02.07 / Костюмы с юбкой миди – хит офисной моды лета 2023: тенденции и особенности модных нарядов

02.07 / Редкое украшение из зуба мегалодона нашли на дне океана возле Титаника

02.07 / Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика