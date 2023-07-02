Минпромторг: Россия будет ускорять глобальное потепление по принципу «пятилетку за три года», пока Запад не снимет незаконные санкции

Министерство промышленности и торговли отчиталось о ходе реализации национальной программы «Эффективное противостояние незаконным санкциям», стартовавшей в начале года.

Одолеть Запад помогут заводы – как старые, так и новые.

Ведомство пояснило, что в России есть достаточно производств, чтобы ускорять глобальное потепление по принципу «пятилетку за три года». Старые заводы и так эффективно пробивают озоновый слой, а сравнительно современные производства с начала года проходят модернизацию, чтобы больше воздействовать на планету.

– Наши партнёры много говорили о сотрудничестве в сфере экологии, но никакое сотрудничество не может продолжаться в условиях санкционного давления, – говорится в пресс-релизе. – Выбирая политиков, которые настаивают на санкциях, западный обыватель выбирает глобальное потепление и гибель планеты.

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