 

В Китае разработан новый процессор с использованием искусственного интеллекта

02.07.2023, 15:13, Разное
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Китайские исследователи научили искусственный интеллект создавать новые процессоры на основе архитектуры RISC V. Об этом пишет Toms Hardware со ссылкой на документ “Pushing Frontiers of Machine Design – Automated CPU Design With AI”, опубликованный библиотекой Корнельского университета.

В этом документе описывается работа исследователей, разработавших новый процессор. После формулирования задач ИИ справился с заданием менее чем за пять часов. Он создал чип на основе архитектуры RISC V, который исследователи назвали RISC V32IA. Китайские исследователи подсчитали, что ИИ потребовалось в 1000 раз меньше усилий для выполнения задания, чем команде инженеров.

Ученые создали RISC V32IA в топологии 65-нм. Он мог работать на тактовой частоте до 300 МГц и прошел тест SPEC CINT 2000. Чип RISC V32IA показал результаты, аналогичные процессору Intels i486, выпущенному в 1989 году. Исследователи утверждают, что их эксперименты показали, как ИИ может сократить циклы проектирования в полупроводниковом производстве и оптимизировать их.


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