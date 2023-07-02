Доктор Мясников объяснил гормональными причинами появление опасного жира на животе

По мнению доктора Александра Мясникова, увеличение количества жира на животе может привести к опасным заболеваниям.

Избыток жира на животе может негативно сказаться на здоровье и состоянии организма. Он накапливается не из-за изменения рациона питания, а из-за гормональных колебаний. По словам врача, растущая жировая прослойка в области живота может указывать на склонность человека к сердечным приступам и раку. Врачи считают абдоминальное ожирение, или накопление жира вокруг талии, одним из самых страшных. “Объем талии может быть признаком надвигающихся заболеваний, таких как инсульт, рак или инфаркт”, – пояснил Александр Мясников.

Специалисты заявили, что аномальная выработка инсулина является причиной значительного количества лишнего жира на животе, и чаще всего это происходит у людей старше 50 лет. Инсулин распределяет глюкозу в крови, которая повысилась после приема пищи, и вырабатывает энергию. Эта функция утрачивается, когда действие инсулина нарушается. Уровень глюкозы в крови повышается и способствует росту жировых тканей.

Снижение уровня лептина, гормона, контролирующего аппетит и вес, – еще одно гормональное состояние, ведущее к ожирению. Упражнения в этом случае часто оказываются бесполезными. “Важно проконсультироваться с эндокринологом, а также неврологом или диетологом”, – говорит доктор Мясников.