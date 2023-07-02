Темная сторона шоколада: какао-плантации становятся угрозой для лесов и климата

Какао, любимый миллионами людей по всему миру, стал источником больших проблем в двух крупнейших производящих его странах, Гане и Кот-д’Ивуаре. Фермеры, выращивающие это растение, живут в крайней нищете, зарабатывая менее доллара в день. Насчитывается почти 2 миллиона таких фермеров, и их жизнь далека от легкой и процветающей. Об этом сообщает ArsTechnica.

Фото из открытых источников

Однако вопрос экономической несправедливости только одна сторона медали. Выращивание какао имеет серьезные экологические последствия, которые затрагивают не только местных жителей, но и всю планету. Как выяснили исследователи, вырубка лесов для увеличения площадей под какао-плантации приводит к утрате биоразнообразия, изменению климата и увеличению частоты и силы стихийных бедствий.

В свете этих проблем команда европейских исследователей разработала новый подход к анализу ситуации. Они использовали глубокую нейронную сеть, чтобы сопоставить спутниковые снимки с обозначенными на них фермами в Гане и Кот-д’Ивуаре. Затем они отправились в трехмесячное путешествие, чтобы проверить результаты своего исследования.

Они были поражены тем, что обнаружили. В самых плотно заселенных районах, где производится какао, около 40 процентов земли занято плантациями этого культурного растения, и местных лесов практически не осталось. Более того, около 5 процентов охраняемых территорий в Гане и почти 15 процентов в Кот-д’Ивуаре были превращены в какао-фермы. Это означает, что практически 30 процентов всех какао-ферм в Кот-д’Ивуаре находятся в этих охраняемых районах.

Фото из открытых источников

По оценкам исследователей, какао является главной причиной вырубки лесов в этих охраняемых районах. С начала 2000-х годов пропало около 1,5 миллиона гектаров леса. Это огромная потеря природных ресурсов, которая не только уничтожает уникальные экосистемы, но и усиливает изменение климата.

Однако проблема не ограничивается только экологическими последствиями. Исследователи также обнаружили, что качество и урожайность какао-бобов оставляют желать лучшего. Несмотря на официальные данные о высоких показателях урожайности, анализ состояния растений на фермах показал, что реальность не так радужна. Это может быть связано с низким уровнем инвестиций и ограниченным доступом к современным методам и технологиям в области сельского хозяйства.

Одна из самых острых проблем, стоящих перед фермерами, – это краткосрочная перспектива. Вырубка природных лесов дает им временно плодородные земли, что в свою очередь приводит к более высоким урожаям и доходам в ближайшей перспективе. Однако это лишь временное решение, которое имеет долгосрочные негативные последствия для окружающей среды и самих фермеров.