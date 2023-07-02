 

Мнение: Кто оккупировал Киев?

02.07.2023, 13:55, Разное
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Прочитал текст зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину и Киев.

Узнал, что на глобусе Медведева Украины нет, а Киев кто-то оккупировал.

Дословно: «Украинская хунта всё время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве».


отсюда

Переживаю за Медведева. Какой-то совсем не логичный текст. Выходит, что в его мире нет Украины, но есть украинская хунта? Но если Украины нет, кто же тогда оккупировал Киев? И когда оккупировал? Когда Медведев работал президентом России, Украины уже не было, а Киев уже был оккупирован?

Но если Украины уже тогда не было, в какую страну совершил визит Медведев в 2010 году будучи президентом России?

На снимках: 2010 год, Дмитрий Медведев на Украине, фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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